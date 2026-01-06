川普相救？ 伊朗抗議已釀35死 1200人被拘留

伊朗抗議活動的死亡人數已上升到至少35人，且示威活動仍未見停止跡象。（美聯社）

總部位於美國的「人權運動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency）今（6）日表示，伊朗抗議活動的死亡人數已上升到至少35人，且示威活動仍未見停止跡象。

根據《美聯社》報導，「人權運動者新聞通訊社」指出，已有29名抗議者、4名兒童和2名伊朗安全部隊成員喪生，還有超過1200人在持續1週多的抗議活動中被拘留。

「人權運動者新聞通訊社」依靠其在伊朗境內的活動人士網路進行報導。此前該通訊社在報導抗議事件時，資訊準確無誤。

另外與伊朗準軍事組織革命衛隊關係密切的半官方《法爾斯通訊社》（Fars）指出，約有250名警察和45名革命衛隊志願部隊「巴斯杰」（Basij）成員在示威活動中受傷。

這場抗議活動已成為伊朗自2022年後伊朗規模最大的抗議活動。22歲的瑪莎阿米尼（Mahsa Amini）2022年在警方拘留期間死亡，引發了全國性的示威遊行。據稱阿米尼是因未按當局要求佩戴頭巾而被拘留。

此抗議中持續攀升的死亡人數帶來美國介入的可能性。美國總統川普2日警告伊朗，若伊朗暴力殺害和平示威者，美國「將出手相救」。

