美逮捕馬杜羅引委國舉國歡騰 許美華感慨：一個悲傷的故事

馬查多。（法新社資料照）

美軍3日突襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，引外界震撼。對此，反紫光奇遊團成員許美華感慨地說，一個國家的總統被抓走，迎來的居然是舉國歡騰，這真的是一個悲傷的故事。

許美華今凌晨12時許發文提及，自從美國上週末抓走獨裁者馬杜羅之後，無數委內瑞拉人上街狂歡慶祝，還有網路上滿滿委內瑞拉人狂喜與悲憤交加的激動情緒，看了讓人百感交集。

請繼續往下閱讀...

一位在美國的委內瑞拉年輕人，激動的控訴，過去25年國家如何被獨裁者綁架，經濟崩潰、民不聊生，人民的絕望，10年外逃了8百萬人，「這是最近除了敘利亞之外，最大的人道危機」，他講到反對派領袖去年諾貝爾獎得主領袖馬查多（Maria Corina Machado）為什麼要把獎項獻給川普，不是為了討好他，而是在向美國求救。

他講到最後，呼籲全世界關注委內瑞拉，用幾乎快哭出來的聲音卑微懇求，真的讓人為委內瑞拉這個國家感到悲傷。

還有一個年輕女孩，在睡夢中被叫醒，聽到馬杜羅被抓走的消息後激動落淚、跟家人擁抱。在這次美軍的軍事行動之前，已知道委內瑞拉長期被獨裁者軍政府統治，惡性通膨、經濟凋敝，人民生活很苦，但是，我沒想到的是，這個全世界擁有最多環球小姐的國家，人民對獨裁政權的痛恨、恐懼和無助，是如此的深沉，深到讓人揪心。

許美華嘆說，看到委內瑞拉人悲喜交集的眼淚，身為一個還在為自己國家命運拚搏的台灣人，似乎很能同感委內瑞拉人現在的心情。「終於有人幫我們抓走獨裁者了，我們終於可以自由的說出25年來不敢說出的話了。」我為委內瑞拉人開心，但也為這個國家感傷。

長期體制已經被破壞殆盡的委內瑞拉，獨裁者的黨羽還在，未來要重建，前途多艱；召喚民主的曙光，要走的路還很長。這2天看委內瑞拉，一直無法不想到台灣。台灣經過了30年前的寧靜革命，不流血的走出了一條讓世人無法忽視的民主道路。

如今的台灣，在太平洋島鏈上，已經建立舉世無雙的半導體王國。GDP、經濟成長超越日韓，進出口貿易全世界前20大，半導體供應鏈更不用說了，一個護國神山台積電佔有全世界晶片代工72％市佔率，先進製程更是超過9成。

就在中國軍演圍台之後一個星期，台股一路創新高，5日台股站上3萬點，台積電更創下1695的新天價。台灣各種驚人的成就，不要說委內瑞拉人不敢奢望，全世界大多數國家，都會很羨慕吧。

但是，台灣人心底的蒼涼，只有我們自己知道。我們擁有全世界仰望的經濟實力和半導體優勢，但台灣內外面對的壓力，卻不輸給委內瑞拉想要重建的強大挑戰。看到長久被俄羅斯、中國、伊朗等外國勢力瓜分介入的委內瑞拉，我懂委內瑞拉人那種悲憤的心情；因為，台灣就是一直被中國資訊戰還有島內第五縱隊內應撲天蓋地的攻擊和分化。

很多羨慕台灣成就的外國人一定很難想像，很多台灣人的共同擔心是，下次選舉會不會是我們的最後一次？

許美華最後說，「悲傷的國家都有相似的故事，祝福委內瑞拉，也祝福台灣這個島嶼」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法