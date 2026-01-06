新年參拜搭車曬「1款蝦仙貝」 高市早苗再度掀起日網搶購熱潮

昨（5）日高市早苗搭車前往伊勢神宮新年參拜，被人拍到她曬出一款仙貝零食，讓相關商品引起熱烈討論與搶購熱潮。（圖擷取自@bankaku_official、@teranishi_mutsumi，本報合成）

備受年輕族群喜愛的日本首相高市早苗，自去年10月上任後，無論是座右銘還是使用物品，時常在社群網路成為熱門話題，甚至掀起一股「SANA活」（早苗日語發音，類似追星族應援行動）。昨（5）日高市早苗搭車前往伊勢神宮新年參拜，被人拍到她曬出一款仙貝零食，讓相關商品引起熱烈討論與搶購熱潮。

綜合日媒報導，歷代日本首相從1967年開始，每年都會前往三重縣的伊勢神宮進行新年參拜，祈願國家一整年運勢安定。愛知縣寺西睦會議員在IG分享，他在名古屋車站迎接高市早苗，還拍到她在車廂內拿出一包蝦仙貝，並開心地跟窗外的民眾打招呼，畫面曝光後，立即在社群媒體引起關注，不少網友熱烈討論這款蝦仙貝能在哪買到。

報導指出，這包蝦仙貝來自名古屋百年老字號品牌「坂角総本舖」，業者得知自家產品因日本首相成為熱門話題，今（6）日上午特意發文介紹，指出這款仙貝全名為「名古屋天婦羅」（なごや天麩羅），目前並未在連鎖百貨公司銷售，僅在名古屋車站「PLUSTA」與車站官網能買到，還補充高市早苗昨日拿的是2片裝的名古屋天婦羅。

據了解，這並非高市早苗首次帶動商品搶購潮，自她去年10月任後，隨身使用的公事包、鋼珠筆、日式夾腳拖等物品，以及在不同公開活動的美妝與穿搭服裝，都成為大眾矚目焦點，並讓相關商品掀起熱賣潮，被讚譽為新一代帶貨王。

