    首頁 > 國際

    洗腦教育！香港國安課程滲透中小學 數學課教仰角以解放軍為例

    2026/01/06 13:20 即時新聞／綜合報導
    中共持續以「愛國教育」洗腦香港中小學生，圖為學生手持中國國旗。（法新社資料照）

    中共持續以「愛國教育」洗腦香港中小學生，圖為學生手持中國國旗。（法新社資料照）

    「無處不國安」，香港教育局要求中小學每年提交「維護國家安全及國安教育相關措施」年度報告，媒體翻查發現，多校絞盡腦汁「交差」，有中學表明全校各樓層加裝監視器，「更全面檢視校園各個位置」；另有學校在數學課上教仰角時，以解放軍駐港部隊大廈為實例。

    綜合港媒報導，香港教育局2021年發布「國家安全：學校具體措施」指引，令學校從行政、教學等方面確保國家安全，要求學校每年11月底前呈交上學年「維護國家安全及國安教育相關措施」年度報告。全香港62間官校（官立學校，包括官立小學及官立中學）有22間已上傳上學年（2024/25）最新報告。

    中學方面，南屯門官立中學在報告中提及，數學科在教仰角和俯角時，以中國人民解放軍駐香港部隊大廈及外交部駐港特派員公署作為教學例子；新界鄉議局元朗區中學的數學科，則以中國國旗的升旗儀式向學生介紹三角學。

    觀塘功樂官立中學報告列明，上學年已在各樓層新裝監視器，以更全面檢視校園各位置，確保校舍安全及學校活動不涉危害國安。

    小學方面，佐敦道官立小學表示，上年度展開2次大型圖書審查，檢視社會科學類別及史地類圖書館藏，最終發現12本書「初步被評為內容字句可能涉及危害國家安全」，需進一步審視要否下架。

    圖
    圖
