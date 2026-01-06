美軍突襲逮捕馬杜羅 蔡依橙：台灣人早知道「實力才是最重要」

委內瑞拉國旗。（歐新社）

美軍3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），引外界議論。對此，醫師蔡依橙坦言，「為什麼『尊重委內瑞拉主權』在台灣並不容易引起共鳴？因為，台灣的『主權』就從來都沒被全世界尊重過啊！所以我們都知道，實力才最重要」。

蔡依橙發文分析，一來是中共在全世界打壓我們。二來是，黨國時代那種228白色恐怖，我們也經歷過。到底人權重要還是主權重要，台灣人都很清楚。人權，是你我好好活著，並有尊嚴。主權卻是獨裁者的，是蔣家的。



蔡依橙直言，「我當然先尊重人權，主權就看情況囉。」台灣是很務實的國家，大家樂的瘋狂年代，連對神都是功利的。出正確號碼的加金身，害人槓龜破產的神像丟路邊。有用的拿來用，沒用的放一邊。

台灣人對主權的相對無感，還體現在另一個地方，就是多數人並沒有意識到，中華民國 3.0跟中華民國4.0是完全不同的國家，以1996年為界。中國知名旅美歷史學者劉仲敬有句話，粗暴卻清楚：「主權就是殺人權。」誰能執行逮捕、判決、死刑，誰就擁有主權。這的確是很簡單的判定法。

中華民國3.0，是蔣家的中華民國。主權在蔣家父子手上。不只蔣家父子可以說殺誰就殺誰，連不成材的王儲都可以。中華民國4.0，全民直選總統，主權和平轉移到全民手上。

現在的蔣家，不管是真的還是假的，都不再擁有主權，也不能說殺誰就殺誰。他們想當市長想當總統，還要對選民鞠躬哈腰，才能有個工作。

同樣的，為什麼「國際法」論述在台灣也很難引起共鳴？因為在國際上，我們要遵守國際法，但國際法從來不能保護我們。這也讓我們很早就理解國際法的本質，甚至國際關係的本質。好，來考一下大家，你知道，中華民國能從3.0變成4.0的重要推手，以及在被國際遺棄的時候，一直保護著我們的是誰嗎？答案是：美國。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「有錢，國力夠強，武力也夠強，主權才會有用！」、「太精彩了。這就是台灣藍白紅人士不願意面對的真相，也不願意台灣人知道的真相」、「主權在民」。

