美突襲委內瑞拉逮捕馬杜羅 成肯塔基州共和黨初選焦點

美國突襲委內瑞拉逮捕該國總統馬杜羅的事件，已成為肯塔基州共和黨初選的焦點。（歐新社）

美國突襲委內瑞拉逮捕該國總統馬杜羅的事件，已成為肯塔基州共和黨初選的焦點。肯塔基州美國眾議員馬希（Thomas Massie）和退役海軍海豹突擊隊軍官加爾雷恩（Ed Gallrein），圍繞美國襲擊委內瑞拉議題展開爭論。

根據《美聯社》報導，馬希在社群媒體上發布了一系列文章，批評抓捕馬杜羅的軍事行動。馬希在文章中說「醒醒吧，MAGA支持者們。委內瑞拉問題不在於毒品，而是石油和政權更迭，而這並非我們投票支持的。」

馬希還在文章強調，川普在下令向委內瑞拉發動攻擊時繞過了國會。他指出，開國元勳將發動戰爭的權力賦予國會，而不是行政部門。

對此加爾雷恩回應說，馬希批評軍事行動「暴露了他的真面目」，並表示馬希的立場不符合該選區人民對共和黨人的期望。

加爾雷恩在社群媒體上表示，美國針對委內瑞拉的軍事行動傳遞了明確訊息，即美國絕不允許流氓政權為犯罪網路提供支持，或利用石油和其他資源來資助美國的全球對手。

加爾雷恩強調 ，追究不法分子的責任，是美國恢復法律和秩序、遏制侵略、保護美國家庭的方式。他補充，美國的干預為委內瑞拉人民開啟了新篇章。該篇章不再以數十年的壓迫為特徵，而是以和平與繁榮的可能性為特徵。

