為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美突襲委內瑞拉逮捕馬杜羅 成肯塔基州共和黨初選焦點

    2026/01/06 11:15 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國突襲委內瑞拉逮捕該國總統馬杜羅的事件，已成為肯塔基州共和黨初選的焦點。（歐新社）

    美國突襲委內瑞拉逮捕該國總統馬杜羅的事件，已成為肯塔基州共和黨初選的焦點。（歐新社）

    美國突襲委內瑞拉逮捕該國總統馬杜羅的事件，已成為肯塔基州共和黨初選的焦點。肯塔基州美國眾議員馬希（Thomas Massie）和退役海軍海豹突擊隊軍官加爾雷恩（Ed Gallrein），圍繞美國襲擊委內瑞拉議題展開爭論。

    根據《美聯社》報導，馬希在社群媒體上發布了一系列文章，批評抓捕馬杜羅的軍事行動。馬希在文章中說「醒醒吧，MAGA支持者們。委內瑞拉問題不在於毒品，而是石油和政權更迭，而這並非我們投票支持的。」

    馬希還在文章強調，川普在下令向委內瑞拉發動攻擊時繞過了國會。他指出，開國元勳將發動戰爭的權力賦予國會，而不是行政部門。

    對此加爾雷恩回應說，馬希批評軍事行動「暴露了他的真面目」，並表示馬希的立場不符合該選區人民對共和黨人的期望。

    加爾雷恩在社群媒體上表示，美國針對委內瑞拉的軍事行動傳遞了明確訊息，即美國絕不允許流氓政權為犯罪網路提供支持，或利用石油和其他資源來資助美國的全球對手。

    加爾雷恩強調 ，追究不法分子的責任，是美國恢復法律和秩序、遏制侵略、保護美國家庭的方式。他補充，美國的干預為委內瑞拉人民開啟了新篇章。該篇章不再以數十年的壓迫為特徵，而是以和平與繁榮的可能性為特徵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播