民眾慶祝活捉馬杜羅 中國駐洛杉磯總領館保安不爽、狂噴辣椒水

民眾慶祝活捉馬杜羅 中國駐洛杉磯總領館保安不爽、狂噴辣椒水2026/01/06 11:26 即時新聞／綜合報導
中國駐洛杉磯總領館保安人員（右）以辣椒噴霧襲擊示威者。（擷取自X帳號@jielijian）
美軍3日對委內瑞拉發動攻擊，逮獲總統馬杜羅夫婦，引起中國網友隱晦叫好，與此同時，傳出有海外中國民運人士前去中國駐洛杉磯總領館外慶祝、示威，期間與總領館門口保安爆發激烈口角，保安甚至拿出辣椒噴霧追噴示威者，導致數人受傷。
據香港人國際新聞平台《追光者 Pulse HK》報導，一批「中國民主黨」成員4日到中國駐洛杉磯總領館外示威，當時總領館門外有至少3名全副武裝，手持寫有「洛城安保」盾牌的保安緊張戒備。這起集會隨後演變成雙方爭辯辱罵，其中一名保安突然拿出辣椒噴霧，並走向多名示威者噴灑，之後更繞過花圃、走出馬路追噴其他示威者。
該名保安最後被當地警方上銬帶走，警方也同時要求示威者離開，指其活動未事先申請。
另外，旅美民運人士界立建在社交平台發布影片，披露事發過程，稱示威活動接近尾聲時，總領館保安罵他們「賣國賊，都滾開」，儘管如此，示威民眾仍試圖對該名保安講道理；然而，該保安一直挑釁，最終還朝示威者噴辣椒水攻擊。界立建說：「我眼睛也瞬間受到噴射，眼睛火辣又燙又刺痛」，稱最後警方逮捕2名中共保安。
今天在我們活動接近尾聲、中國政府洛杉磯領事館僱用的保安喊我們賣國賊 都滾開，我和朋友們對其講道理、武裝保安一直挑釁誘捕我們、我們一直隔著花池跟中共保安據理力爭、這個高個保安突然在洛杉磯中國領事館門口繞過花池跑到馬路上對我們噴射辣椒水攻擊進行死亡暴力攻擊、樂在霖 劉敏 陳寧 李傑… pic.twitter.com/pxNveG3qaS— 界立建 （@jielijian） January 5, 2026
中國駐洛杉磯總領館保安人員（左1）與示威者（右）爆發口角。（擷取自X帳號@jielijian）