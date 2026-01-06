民眾慶祝活捉馬杜羅 中國駐洛杉磯總領館保安不爽、狂噴辣椒水

中國駐洛杉磯總領館保安人員（右）以辣椒噴霧襲擊示威者。（擷取自X帳號@jielijian）

美軍3日對委內瑞拉發動攻擊，逮獲總統馬杜羅夫婦，引起中國網友隱晦叫好，與此同時，傳出有海外中國民運人士前去中國駐洛杉磯總領館外慶祝、示威，期間與總領館門口保安爆發激烈口角，保安甚至拿出辣椒噴霧追噴示威者，導致數人受傷。

據香港人國際新聞平台《追光者 Pulse HK》報導，一批「中國民主黨」成員4日到中國駐洛杉磯總領館外示威，當時總領館門外有至少3名全副武裝，手持寫有「洛城安保」盾牌的保安緊張戒備。這起集會隨後演變成雙方爭辯辱罵，其中一名保安突然拿出辣椒噴霧，並走向多名示威者噴灑，之後更繞過花圃、走出馬路追噴其他示威者。

該名保安最後被當地警方上銬帶走，警方也同時要求示威者離開，指其活動未事先申請。

另外，旅美民運人士界立建在社交平台發布影片，披露事發過程，稱示威活動接近尾聲時，總領館保安罵他們「賣國賊，都滾開」，儘管如此，示威民眾仍試圖對該名保安講道理；然而，該保安一直挑釁，最終還朝示威者噴辣椒水攻擊。界立建說：「我眼睛也瞬間受到噴射，眼睛火辣又燙又刺痛」，稱最後警方逮捕2名中共保安。

中國駐洛杉磯總領館保安人員（左1）與示威者（右）爆發口角。（擷取自X帳號@jielijian）

