    古巴降半旗悼念32名安全人員 民眾憂心面臨能源危機

    2026/01/06 10:08 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後，古巴民眾展開聲援集會。（美聯社）

    美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後，古巴民眾展開聲援集會。（美聯社）

    古巴官員5日在黎明前降半旗，悼念32名因美國襲擊委內瑞拉中而喪生的安全人員。同時古巴居民也擔憂，委內瑞拉總統馬杜羅被捕對他們未來的影響。

    根據《美聯社》報導，古巴和委內瑞拉關係密切，古巴士兵和安全人員經常擔任委內瑞拉總統的保鏢，而委內瑞拉的石油多年來一直是經濟拮据的古巴勉強維持運轉的支柱。

    古巴當局表示，32名在美國突襲中喪生的安全人員，是在與襲擊者進行激烈抵抗的戰鬥中直接喪生，或是由於設施遭轟炸而喪生。

    川普政府已明確警告，推翻馬杜羅將有助於推進其另一個長達數十年的目標，即打擊古巴政府。美國總統川普3日談到古巴時說「它要完蛋了，它徹底完蛋了。」

    古巴人民長期以來飽受頻繁停電和基本食品短缺的困擾。美國襲擊委內瑞拉後，古巴民眾意識到，曾經難以想像的未來可能更加黯淡。

    75歲的古巴人莫利納（Berta Luz Sierra Molina）稱「我無法說話，我無言以對。」63歲的門德斯（Regina Méndez）則稱「我們必需堅強。」

    美國德州大學奧斯汀分校能源研究所的古巴能源專家皮尼翁（Jorge Piñón）聲稱，馬杜羅政府過去3個月裡平均每天向古巴運送3萬5000桶石油，約佔古巴總需求的四分之一。

    皮尼翁指出，關於美國是否會允許委內瑞拉繼續向古巴供應石油，目前還沒有答案。

    皮尼翁強調，古巴沒有足夠的資金在國際市場上購買石油，且目前唯一剩下的石油盟友是俄羅斯。

    皮尼翁表示，俄羅斯每年向古巴輸送約200萬桶石油，確實有能力填補古巴石油「缺口」，但俄羅斯是否有政治承諾或政治意願這樣做仍是個問題。

