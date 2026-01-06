為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中俄都譴責美襲委內瑞拉 林智群諷：我們可以別人不行

    2026/01/06 10:20 即時新聞／綜合報導
    委內瑞拉國旗。（路透）

    美軍出動漏夜強押委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後到美國受審，隨後俄羅斯、中國公開譴責美國此舉「違反國際法」；對此，律師林智群大酸中、俄兩國根本是「我們可以，別人不行」。

    綜合外媒報導，美國3日凌晨突襲委內瑞拉後，俄羅斯，中國外交部發言人同日公開表示，「中方對美方對主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。美國的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權」。

    俄羅斯外交部也發布聲明，「美國對委內瑞拉實施了武裝侵略行徑。此舉引發深切憂慮，理應受到譴責。美方為其行徑辯解的藉口站不住腳。意識形態化的敵意已凌駕於務實合作之上，更壓倒了任何建立基於信任與可預測性關係的意願。」

    與此同時，林智群今於社群平台發文提及，「違反國際法前兩名俄羅斯、中國，指責美國違反國際法。我們可以別人不行」、「俄羅斯違反國際法時間：4年。俄羅斯指責美國違反國際法時間：1個小時22分鐘」，接著大酸「國際法是用來要求別人的」。

    消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「可以每天軍事騷擾台灣，美國不能」、「跟KMT一樣啊，突然講法律就是心虛」、「你們也能無視國際法，這樣就不能展現我們中俄（破壞國際法）的高貴了！」。

    圖
    圖
