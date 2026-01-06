為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    馬杜洛被捕後紐約出庭　自稱清白無罪為人正直

    2026/01/06 03:30 中央社

    美國3日發起軍事行動後，委內瑞拉遭推翻的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子今天首次在美國紐約曼哈頓的聯邦法院出庭，兩人都辯稱無罪。

    美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，馬杜洛透過口譯員說：「我是清白的。我沒有罪，我是一個正直的人。」

    馬杜洛更聲稱：「我依然是我國家的總統。」

    英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這場庭審大約持續40分鐘，期間馬杜洛還自稱「我是在委內瑞拉（首都）卡拉卡斯的家中被捕」。

    美軍特種部隊3日凌晨在委內瑞拉發動突襲，成功抓捕馬杜洛夫婦並押往美國紐約。

    美國司法部當天也公布最新起訴書，馬杜洛遭控4項罪名，分別是串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置以及串謀持有機槍和毀滅性裝置。

    馬杜洛的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）今天同樣在聯邦法院法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）面前，對於毒品走私與持有武器等聯邦指控都辯稱無罪。

    美聯社報導，庭訊結束後，馬杜洛夫婦在法警人員護送下離開法庭時，旁聽席一位男子突然起身，以西班牙語激動地向馬杜洛大喊，稱他是「非法」總統。

    馬杜洛下次的出庭日期，預計訂於3月17日。（編譯：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1150106

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播