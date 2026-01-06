為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    澤倫斯基任命前加拿大副總理當顧問 但川普不喜歡她

    2026/01/06 03:19 國際新聞中心／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基任命加拿大前副總理方慧蘭為經濟發展顧問，但美國總統川普對她頗有意見。（美聯社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基任命加拿大前副總理方慧蘭為經濟發展顧問，但美國總統川普對她頗有意見。（美聯社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基5日撤換安全局長，同時宣布任命加拿大前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）為經濟發展顧問。他形容方慧蘭是該領域的專家，在吸引投資與執行經濟轉型方面擁有豐富經驗。

    《美聯社》報導，在烏克蘭約半年來最大規模的高層改組中，安全局（SBU）局長馬列克（Vasyl Maliuk）在官網宣布辭職。澤倫斯基隨後發布命令，任命國安局「A」特種作戰中心前負責人赫馬拉（Ievhen Khmara）為代理局長。

    在馬列克領導期間，SBU對俄羅斯取得顯著戰功，包括「蜘蛛網行動」（Operation Spiderweb）。烏克蘭聲稱，該行動在對4個空軍基地的協調攻擊中，損壞或摧毀41架俄羅斯軍機。

    此前，澤倫斯基已任命國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）擔任新的總統府幕僚長。澤倫斯基表示，烏克蘭需要專注於安全議題、發展國防與安全部隊，以及和平談判，而這些領域皆由總統府負責監督。

    澤倫斯基也尋求強化遭戰爭摧殘的經濟，包括與美國等國的合作計畫。方慧蘭擁有烏克蘭血統，曾擔任記者與國會議員，是俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的強烈批評者。

    方慧蘭除了曾任副總理，還擔任過國際貿易部長、外交部長與財政部長，並曾協助談判加拿大與歐美之間的貿易協議。這位哈佛大學畢業生除了國會議員身分，也一直擔任加拿大駐烏克蘭重建特別代表。

    報導指出，方慧蘭與美國總統川普的關係不睦，可能會對烏克蘭造成負面影響。在川普首個總統任期內，方慧蘭在談判「美墨加協定」（USMCA）時扮演關鍵角色，其策略有時令川普的幕僚感到挫折。在與加拿大現任總理卡尼（Mark Carney）於橢圓形辦公室的首次會面中，川普曾提到他對方慧蘭的觀感，「她其實很糟糕—她是一個很糟糕的人。」

    加拿大反對黨議員則主張，方慧蘭不能在擔任本國國會議員的同時，兼任外國政府的顧問。

