川普政府擴大簽證限縮制度 再增7國需繳交高額保證金

川普政府已將包括5個非洲國家在內的7個國家列入名單，規定這些國家的護照持有人在申請入境美國時，必須繳交最高達1萬5000美元的保證金。（美聯社檔案照）

川普政府已將包括5個非洲國家在內的7個國家列入名單，規定這些國家的護照持有人在申請入境美國時，必須繳交最高達1萬5000美元（約47.2萬台幣）的保證金。

《美聯社》報導，美國國務院上週低調將不丹、波札那、中非共和國、幾內亞、幾內亞比索、納米比亞以及土庫曼，新增至該名單。根據張貼於「travel.state.gov」網站上的公告，相關規定已於1月1日生效。

請繼續往下閱讀...

目前共有13個國家被列入該名單，其中除2國外，其餘皆位於非洲。這項規定使得許多人難以負擔取得美國簽證的程序。

這是川普政府近期一系列限縮入境美國要求的最新措施之一。其他措施還包括：要求所有需要簽證的國家公民，必須接受面對面面談，並揭露多年來的社群媒體使用紀錄，以及詳細說明本人及其家庭成員過去的旅行與居住安排。

美國官員為這項保證金制度辯護，指出保證金介於5000至1萬5000美元之間，可有效確保特定國家的公民不會逾期停留。

繳交保證金並不保證一定能獲得簽證，但若簽證遭拒，或簽證持有人證明其已遵守簽證條款，該筆金額將予以退還。

此次新增適用該規定的國家，將與茅利塔尼亞、聖多美及普林西比、坦尚尼亞、甘比亞、馬拉威和尚比亞並列。這些國家是在去年8月與10月被納入名單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法