為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    Grok生成不雅內容惹眾怒 歐盟著手調查

    2026/01/06 00:18 中央社
    歐盟委員會表示，正在「非常認真地調查」有關人工智慧工具Grok被用於產生和傳播露骨的兒童色情圖片的投訴。（ 法新社）

    歐盟委員會表示，正在「非常認真地調查」有關人工智慧工具Grok被用於產生和傳播露骨的兒童色情圖片的投訴。（ 法新社）

    富豪馬斯克旗下的人工智慧（AI）聊天機器人Grok因生成涉及女性、未成年人的不雅影像，遭國際關注。歐盟執委會今天表示，正在嚴肅審視並調查這些事件。

    Grok生成女性與未成年人不雅影像事件，如雪球般越滾越大，引起國際社會關注，同時法國與印度也已要求回應。

    歐盟執委會發言人芮尼耶（Thomas Regnier）今天在例行記者會時表示，歐盟執委會非常嚴肅地看待此事，同時也很清楚Grok目前提供的「辛辣模式（spicy mode）」，生成了色情內容，其中有些甚至是利用兒童形象產出。

    他說，這樣的內容不是「辛辣」，這是違法的行為，這種行為在歐洲沒有立足之地。

    芮尼耶也提到，Grok過去也曾生成了否認大屠殺的內容。歐盟執委會已經依據歐盟「數位服務法（DSA）」向X發送資訊請求，目前正在分析X回覆的內容。

    他強調，歐盟執委會對DSA執法的態度非常認真、嚴肅。呼籲所有公司都應遵守相關法規。

    外界對於這些影像的憤怒日益高漲，社群媒體X透過官方的安全帳號發文表示，會對平台上的非法內容採取行動，方式包含移除內容、永久停用帳號，並在必要時與地方政府及司法機關合作。任何使用或指示Grok生成非法內容的使用者，將承擔與自行上傳非法內容相同的後果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播