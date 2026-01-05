瑞士政府宣布：凍結馬杜羅及「相關人員」所有資產！

瑞士宣布凍結馬杜羅在瑞士的所有資產。（美聯社）

美國活捉委內瑞拉強人總統馬杜羅及其妻子（Nicolás Maduro），引發國際關注。瑞士聯邦委員會週一（5日）宣布，即日起凍結馬杜羅及相關人員在瑞士的所有資產。

瑞士聯邦委員會5日發布消息指出，這次資產凍結並不影響委內瑞拉現任政府官員。若未來經司法程序確認這些資產屬於非法取得，瑞士會想辦法確保資金最終用來改善委內瑞拉民眾的生活。瑞士聯邦委員會希望確保在目前的情勢下，不法所得的資產無法從瑞士轉出，因此決定依照《外國政治人物非法資產凍結與返還聯邦法》（FIAA），採取預防性措施，凍結馬杜羅及相關人員在瑞士境內持有的所有資產。

請繼續往下閱讀...

另外，瑞士從2018年開始，就根據《禁運法》（Embargo Act）對委內瑞拉實施制裁，這次的資產凍結措施是額外再加上的新規定。瑞士聯邦委員會表示，目前委內瑞拉情勢很不穩定，未來幾天到幾週內可能會出現各種變化，他們正密切注意委內瑞拉情勢，我們呼籲各方保持冷靜和克制，並且遵守國際法，包括不得使用武力以及尊重國家領土完整。他們也多次表示願意居中協調，協助各方尋求和平的解決方案。

瑞士聯邦委員會稱，馬杜羅下台的原因，並不是FIAA用來判斷是否要凍結資產的標準，這也跟政權更迭是否合法或是否違反國際法無關。重點在於政權已經出現變動，未來委內瑞拉有可能針對非法取得的資產展開司法程序。這次瑞士凍結資產的主要目的，就是為了協助未來的司法調查程序。這項資產凍結措施從即日起生效，有效期為4年，除非另有通知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法