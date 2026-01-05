為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    瑞士政府宣布：凍結馬杜羅及「相關人員」所有資產！

    2026/01/05 23:45 即時新聞／綜合報導
    瑞士宣布凍結馬杜羅在瑞士的所有資產。（美聯社）

    瑞士宣布凍結馬杜羅在瑞士的所有資產。（美聯社）

    美國活捉委內瑞拉強人總統馬杜羅及其妻子（Nicolás Maduro），引發國際關注。瑞士聯邦委員會週一（5日）宣布，即日起凍結馬杜羅及相關人員在瑞士的所有資產。

    瑞士聯邦委員會5日發布消息指出，這次資產凍結並不影響委內瑞拉現任政府官員。若未來經司法程序確認這些資產屬於非法取得，瑞士會想辦法確保資金最終用來改善委內瑞拉民眾的生活。瑞士聯邦委員會希望確保在目前的情勢下，不法所得的資產無法從瑞士轉出，因此決定依照《外國政治人物非法資產凍結與返還聯邦法》（FIAA），採取預防性措施，凍結馬杜羅及相關人員在瑞士境內持有的所有資產。

    另外，瑞士從2018年開始，就根據《禁運法》（Embargo Act）對委內瑞拉實施制裁，這次的資產凍結措施是額外再加上的新規定。瑞士聯邦委員會表示，目前委內瑞拉情勢很不穩定，未來幾天到幾週內可能會出現各種變化，他們正密切注意委內瑞拉情勢，我們呼籲各方保持冷靜和克制，並且遵守國際法，包括不得使用武力以及尊重國家領土完整。他們也多次表示願意居中協調，協助各方尋求和平的解決方案。

    瑞士聯邦委員會稱，馬杜羅下台的原因，並不是FIAA用來判斷是否要凍結資產的標準，這也跟政權更迭是否合法或是否違反國際法無關。重點在於政權已經出現變動，未來委內瑞拉有可能針對非法取得的資產展開司法程序。這次瑞士凍結資產的主要目的，就是為了協助未來的司法調查程序。這項資產凍結措施從即日起生效，有效期為4年，除非另有通知。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播