中國對委內瑞拉曝險逾1500億 分析師：保護經濟利益是北京首要

2023年9月，中國領導人習近平夫婦在北京接待委內瑞拉總統馬杜羅。（路透社）

美國財經媒體CNBC報導，在美國突擊委內瑞拉後，北京的當務之急是保護其在委國的經濟利益，而非捲入地緣政治衝突，根據美國研究機構「榮鼎集團」（Rhodium Group）的統計，過去20年，中國積極拉攏委內瑞拉，中國企業，主要是國有企業已投資委國累計達48億美元（1512億台幣）。

中國對於美國上週六逮捕委內瑞拉總統馬杜羅迅速表達震驚與譴責。北京隨後呼籲美國釋放馬杜羅及其妻。

中國外交部發言人林劍5日表示，中國與委國政府保持積極溝通與合作，不管局勢如何演變，中國深化包括石油出口等合作的意願不會改變。他補充說，中國在委內瑞拉的經濟利益將受到法律保護。

北京「中國與全球化智庫」研究員王子辰說，中國對委內瑞拉的曝險，使北京對於委國的局勢感到憂心。

他表示，「未來局勢如何發展非常讓人擔憂，因為中國在委內瑞拉有龐大的商業利益」，他補充，這種不確定性可能蔓延到中國在整個拉丁美洲以及全球的商業活動。

過去20年，北京勢力深入拉丁美洲，成功讓巴拿馬、哥斯大黎加、多明尼加與薩爾瓦多等國家與台灣斷交，與其建交。

榮鼎集團統計顯示，過去20年中國企業，主要是國有企業投資委內瑞拉48億美元，多數交易發生在全球金融危機之後的10年，亦即前總統查維茲執政末期，主要集中在能源項目。

國有石油巨頭「中國石油天然氣集團」與委內瑞拉石油公司成立合資公司。去年8月民營的中國協和資源公司（China Concord Resources）宣佈一項罕見計畫，擬投資委國逾10億美元，以期2026年底每日生產6萬桶原油。

中國人民大學高級研究員董紹鵬（Dong Shaopeng，音譯）也指出，保護中國公民與企業仍是北京首要之務。

標普全球指出，中國是委內瑞拉原油的最大目的地，但委國原油僅佔中國進口原油2%。經濟學家智庫（EIU）首席經濟學家蘇月說，「只要夥伴國家不在台灣議題上採取明確立場，中國的當務之急是保護其利益，而非選邊站」。

她補充，委內瑞拉對中國的經濟意義有限，地緣政治距離也遙遠，因此中國可能不願被捲入這場衝突。

