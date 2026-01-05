昆蟲超渡法會！日殺蟲劑藥廠「蟲供養」儀式感激犧牲亡蟲

Earth製藥每年都會於妙道寺舉行「昆蟲超渡法會」，以感謝研發過程中犧牲、逝去的昆蟲。示意圖。（法新社）

日本文化堅信眾生萬物皆有靈，一間專賣驅蟲產品的日本公司「Earth製藥」（アース製薬），在每年12月（每年研發工作結束時），於兵庫縣赤穗市的一間妙道寺舉行「蟲供養」儀式，以紀念研發過程中犧牲、逝去的昆蟲，對其表達感激之意，此項傳統也持續了約40年。

Earth製藥在兵庫縣赤穗市的研究所飼養估計約100萬隻的蟑螂、各約5萬隻的蒼蠅和蚊子，總共逾100多種品種的昆蟲，以進行各式生物及藥效實驗，研發各種殺蟲藥劑。

綜合日媒報導，去年約有100名相關研究部門的員工參加「蟲供養」儀式，殿內展出了臭蟲、床蝨、蟑螂、蒼蠅以及其他在該地區大量氾濫並造成大範圍破壞的昆蟲的畫像。在場會有僧侶在前方誦經，而所有員工將會神情肅穆地雙手合十、恭敬祭拜，輪流為這些亡蟲的靈魂焚香祈福。

Earth製藥研發部主任小堀富弘表示，大家通常不會對昆蟲感到憐憫，即使蟑螂和蚊子的外觀不可愛、又會傳播細菌，但其實它們跟人類並無地位高低之分，不過都是宇宙萬物之一。所以在每年的昆蟲追悼儀式上，他們會抽出一天的時間來反思和感恩，「我們為研發產品所做出的犧牲感到抱歉。感謝你們的貢獻，我們才能研發出這些產品。感謝你們的貢獻。」

