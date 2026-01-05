為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    全程直播！馬杜羅被押上直升機送往曼哈頓受審 6日凌晨首次出庭

    2026/01/05 23:26 即時新聞／綜合報導
    馬杜羅夫婦被押送至曼哈頓聯邦法院。（路透）

    馬杜羅夫婦被押送至曼哈頓聯邦法院。（路透）

    美國3日以打擊毒品與跨國犯罪為由突襲委內瑞拉，閃電生擒長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），並押送2人回美國，引發國際熱議。美東時間5日清晨，馬杜羅夫婦被押送至紐約曼哈頓聯邦法院受審，且全程直播，預計於當地時間中午出庭。

    綜合外媒報導，美軍成功活捉馬杜羅夫婦後，將2人帶回美國並關押在紐約布魯克林都會拘留中心。時間過去約莫一天時間，被美方起訴包括串謀毒品恐怖主義、走私古柯鹼、資助人口販運和綁架等多項重大犯罪的馬杜羅夫婦，美東時間5日清晨被美國緝毒局（DEA）特工押上直升機送至曼哈頓下城，再用車輛將2人押送到丹尼爾．帕特里克．莫伊尼漢聯邦法院（Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse），目前2人已抵達，全程都有進行直播。

    當地時間中午12點（台灣時間6日凌晨1點），馬杜羅夫婦將首次出庭進行提訊。這不是正式審判，而是初次出庭程序（initial appearance），正式審判可能還有段時日要等，因為整個司法程序還要進行對法律抗辯、保釋、辯護、程序抗辯（例如主權豁免等）等事項。

    與此同時，馬杜羅的副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）將正式宣示就任委內瑞拉臨時總統，預期聯合國安理會也會在同日召開會議商討當前局勢。

    美方出動直升機押送馬杜羅夫婦，且全程直播。（彭博）

    美方出動直升機押送馬杜羅夫婦，且全程直播。（彭博）

    大批媒體聚集在曼哈頓聯邦法院外。（法新社）

    大批媒體聚集在曼哈頓聯邦法院外。（法新社）

