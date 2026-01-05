烏俄戰爭近4年 澤倫斯基撤換最高情報官員

烏克蘭總統澤倫斯基（左）宣布撤換烏克蘭國家安全局局長馬柳克（右）。（法新社）

俄羅斯入侵烏克蘭已近4年，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（5）日宣布撤換烏克蘭國家安全局（SBU）局長馬柳克（Vasyl Maliuk）。在馬柳克擔任局長期間，SBU曾對俄羅斯發起多次知名攻擊行動。

《法新社》報導，澤倫斯基今日在社交媒體發文感謝馬柳克的付出，並附上了2人握手的照片。馬柳克說，他將從局長職位上「卸任」，但會留在SBU體系內，持續針對俄軍發動非對稱作戰。

自從2022年俄烏兩國全面開戰以來，SBU對俄羅斯展開多次大膽攻擊，例如在俄國首都莫斯科（Moscow）刺殺俄軍化學武器部門負責人，以及多次針對克里米亞大橋（Crimean Bridge）的破壞攻擊。

2025年6月，SBU發動了整場戰爭中最具野心的一次攻擊，代號「蜘蛛網行動」（Operation Spiderweb），SBU透過走私將無人機運入俄國境內，同步襲擊遠離前線且能夠攜帶核彈的轟炸機以及空軍基地。

澤倫斯基今日也發布人事命令，任命先前在SBU擔任部門主管的赫馬拉（Yevgeny Khmara）暫時領導整個情報機構。

烏克蘭高層近期頻繁出現人事異動。澤倫斯基最重要的盟友葉爾馬克（Andriy Yermak）數週前因貪腐醜聞辭去總統府幕僚長。

上週，澤倫斯基任命頗受歡迎的布達諾夫（Kyrylo Budanov）接任該職，並同時透露他有意撤換國防部長。

