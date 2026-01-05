走遍世界164國！網紅點名「這3國」永不回訪理由曝光

美國有網紅已造訪164個國家，但其中3個是她不打算再回訪的。示意圖。（彭博）

美國網紅克洛伊（Chloe Jade）的目標，是走遍世界上的每1個國家，目前她已造訪過164個國家。不過，近期克洛伊透露，出於對當地居民的尊重，她並不打算再度造訪「3個」當地生活條件駭人的國家，分別是阿富汗、剛果與蘇丹。

英媒《每日郵報》今（5）日報導，克洛伊表示，身為1名觀光客，自己沒有計畫重返阿富汗、剛果民主共和國以及蘇丹，在這些所謂不安全的國家中，她看見了當地居民所存在的困境、悲傷與真實的生活樣貌。

據報導，儘管克洛伊在阿富汗的旅遊經驗還算愉快，但她認為當地居民正承受著塔利班的統治壓力，由於塔利班於2021年重新在當地掌權，因此她認為，「對我來說，接受只給外國人、卻不給當地人的自由，幾乎是一種不尊重。我不認為這是一個適合一般旅客的目的地。」

在談到剛果時，克洛伊強調自己非常享受在當地的旅行經驗，但由於這裡對居民與遊客皆構成危險，所以她選擇不會再訪。克洛伊解釋，目前剛果正面臨嚴重的人道危機，數百萬人流離失所，隨著東部省分衝突升高、M23 叛軍奪取多個重要城市與地區，疾病爆發的風險也隨之上升。

最後，克洛伊形容蘇丹是個令人驚嘆的國家，因為蘇丹正遭受由外國勢力所支持的內戰，「當地女性每天所遭遇的事情令人髮指，而唯一勉強允許觀光客嘗試前往的地區是蘇丹港，且通常必須持有人道簽證。」

