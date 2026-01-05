為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    12艘油輪似突破美國嚴格封鎖 暗中離開委內瑞拉水域

    2026/01/05 20:55 中央社
    美國總統川普對委內瑞拉實施「石油禁運」。（美聯社）

    美國總統川普對委內瑞拉實施「石油禁運」。（美聯社）

    根據追蹤油輪與原油運輸的商業情報服務機構TankerTrackers.com資料，約12艘裝載委內瑞拉原油及燃料的油輪近日似乎突破美國實施的嚴格封鎖，以「暗黑模式」離開委內瑞拉水域。

    這項封鎖一直持續到遭罷黜的總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被捕為止，期間壓力不斷升高。

    路透社報導，所有已辨識出離港的船隻皆屬於美國制裁名單內。同樣受制裁的另一批船隻，則在近日完成進口卸貨或國內運輸任務後空船離開。

    這些出航對委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）來說可能帶來喘息，該公司自美國上月啟動封鎖以來，已累積大量浮動儲油庫，這項封鎖導致該國石油出口幾近停擺。

    石油出口是委內瑞拉的主要收入來源。目前由副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的臨時政府，將需這筆收入為國內支出提供資金、維護政局穩定。

    TankerTrackers.com指出，至少有4艘油輪在短暫停留於委國海疆邊界附近後，循委內瑞拉加勒比海島嶼瑪格麗塔島（Margarita Island）以北航道離境，該機構透過衛星影像辨識了這些船隻。

    一名熟悉相關離境文件的消息人士告訴路透社，近日已有至少4艘超級油輪獲委內瑞拉當局准許，以「暗黑模式」離開該國水域。

    目前尚不清楚這些出航行動是否違抗美國措施。美國總統川普（Donald Trump）3日表示，對委內瑞拉的「石油禁運」已全面生效，但也補充說，隨著過渡政府到來，包括中國在內的最大買家將能繼續獲得石油。

