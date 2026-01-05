馬路真有馬！日本明治大學「馬兒逃家」逛大街 半小時自行返校

神奈川縣川崎市今（5）日上午傳出，有馬匹突然出現在市區大街上。（圖擷取自@usa_pom 社群平台「X」）

今年迎來「丙午馬年」，日本在新年連假結束後的首個馬年工作日傳出，有一匹棕馬突然出現在神奈川縣市區大街上，讓通勤民眾當場傻眼，警方獲報派出警車趕往現場，為確保安全一路在其後方尾隨監控。警方事後查出，這匹馬是從明治大學校園逃出，牠在奔馳半小時左右，就乖乖自行返校。

綜合日媒報導，這起事件發生在今（5）日上午7點前，地點則是神奈川縣川崎市的多摩區生田。警方表示，他們接獲多位民眾通報「有一匹馬在道路上遊走」，立即派出巡邏車前往現場確認，到場後發現這匹馬奔馳在許多行駛車輛的道路上，為避免發生交通事故，警方一邊確認周邊安全狀況，一邊保持距離尾隨在馬匹後方觀察。

根據警方調查，這匹馬是來自明治大學生田校區，為該校馬術社的飼養馬匹，疑似自行從馬廄逃出，並一路跑到縣道等車流道路上奔馳，之後來回跑了半小時左右，牠在無人強制引導下，自行跑回明治大學，整個過程無馬匹或人員受傷。報導指出，事發地點周邊為住宅與商店林立的區域，警方目前並未接獲財物損害等通報。

警方強調，正在進一步調查馬匹逃脫原因，以及校方在相關管理是否有疏失；另有民眾拍下，這匹馬在上午8點前，身上披著馬匹專用保暖衣物，跑到生田車站前的道路上，牠沿著雙線道的中央線奔跑，警車則緊跟其後，讓他與其他路人震驚不已。拍攝者透露，自己先是聽到非常清楚的馬蹄聲，才發現「馬路真有馬」的奇景。

