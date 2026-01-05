為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    隔2個月再會晤習近平 李在明：韓中關係恢復元年

    2026/01/05 19:59 中央社
    南韓總統李在明（左）今與中國領導人習近平（右）握手。（美聯社）

    南韓總統李在明（左）今與中國領導人習近平（右）握手。（美聯社）

    韓國總統李在明今天晚間與中國國家主席習近平進行會談，李在明表示，這次會談將成為「韓中關係恢復元年」的契機；兩國也簽署了14項MOU，及韓國返還石獅像給中國的捐贈證書。

    李在明昨天開始為期4天3夜的國是訪問，並在今天與習近平進行歷時90分鐘的會談。自習近平去年11月訪韓後，短短2個月韓中雙邊領袖再度會面。

    根據韓聯社報導，李在明表示，這次會談將成為「韓中關係全面恢復元年」重要契機，且距離上次會面僅2個月，「在慶州會談的餘韻尚未消散，就在主席的邀請下迅速展開國是訪問，意義非凡」。

    李在明表示，韓中關係的根基非常深，數千年來兩國作為鄰國維持友好關係；自與中國建交以來，兩國也發展成密不可分的合作關係，「希望順應時代潮流與變化，與習主席一同開啟韓中關係發展的新局面」。

    李在明提及，特別是在與國民日常生活相關的領域，將持續推動平等合作，加強解決民生問題。至於朝鮮半島和平議題，李在明表示，將與中國共同尋找可行的對策。

    兩國簽署14項MOU

    韓中今天也簽署了14項合作備忘錄（MOU），還有1份「中國清代石獅像捐贈證書」，內容為將清朝時期於中國製作、目前由韓國澗松美術館收藏的一對石獅像歸還給中國。

    韓國總統府方面表示，「透過將中國文化遺產捐贈回原屬國，為擴大與促進韓中文化合作創造了契機」。

    韓中簽署的14項MOU中，包括「關於新設商務合作對話」，韓國產業通商部與中國商務部之間將建立定期協商機制，以持續進行更具體的協商。

    另外還有產業園區合作強化、科學技術創新、數位技術、中小企業與創新領域、智慧財產權領域深化、環境與氣候、交通領域、食品安全、野生水產品進出口衛生等合作事項。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播