    國際

    散布法國第一夫人碧姬「變性謠言」 10人網路霸凌判刑

    2026/01/05 20:11 即時新聞／綜合報導
    10人因散播網路謠言、騷擾法國第一夫人碧姬（見圖），被法國法院判處最高8個月徒刑。（路透資料照）

    

    法國法院今（5）日判決10人因散播網路謠言、騷擾第一夫人碧姬（Brigitte Macron）有罪，分別被判處有期徒刑。

    《路透》報導，碧姬與她的丈夫、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）長期飽受謠言騷擾，其中包括針對碧姬性別和性取向的惡意言論，例如兩人之間相差24歲是因為碧姬有「戀童癖」，或者指控碧姬出生時的登記姓名為讓－米歇爾·特羅涅（Jean-Michel Trogneux），但這實際上是碧姬哥哥的姓名。

    馬克宏夫婦長年以來都選擇忽視這些荒謬言論，近年來才決定將造謠者告上法院。

    法國法院今日判決散播上述類似謠言的8男2女有罪，大多數被告被判處緩刑，刑期最長為8個月，有1人判刑6月，不可緩刑。此外，還有其他處分，包括罰款與強制參加「網路騷擾」相關的認知宣導課程；另有5人被禁止使用他們曾發文的社群平台。

    碧姬週日接受媒體採訪時為自己挺身對抗網路霸凌的舉動辯護，她說希望此舉能成為其他人的榜樣，她感嘆針對她的網路攻擊似乎無窮無盡，而這些人都對她的出生證明視若無睹。

    碧姬表示，「出生證明並非無關緊要。那是一位父親或母親去宣告他們的小孩，他是誰或她是誰。我想幫助青少年對抗騷擾言論，如果我不樹立榜樣，這件事就不容易辦到。」

