不是馬杜羅傀儡！美國早規劃 羅德里格斯接委內瑞拉過渡政權

委內瑞拉總統馬杜羅夫婦被美軍擒獲並送到美國受審後，委國副總統羅德里格斯接任代理總統，並釋出與美方合作的訊號。《金融時報》4日披露，華府的委國過渡政權規劃早就以羅德里格斯為核心，因為她與石油產業關係密切，且不被視為馬杜羅的傀儡。

據報導，一名在委國有投資的美國投資人表示：「川普政府早就透露，他們的過渡計畫一直圍繞著羅德里格斯展開。他們不認為她是馬杜羅的傀儡，在與美國各項談判中，她始終是最能建設性溝通的一方。」另一位在委國有商業往來的人士也透露：「美國評估過現狀後的結論是，唯一具備技術、政治和區域整合能力可以執行任務的人，就是羅德里格斯及其團隊。」

在拜登政府期間，羅德里格斯主導與國際石油業者（包括雪佛龍）談判，展現其務實作風與細節掌握能力，最終促成部分美國和外資公司取得重返委國的有限能源執照。

去年，羅德里格斯胞兄荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）就與美方秘密談判，討論後馬杜羅時代的過渡安排，當時即設想由羅德里格斯出任過渡政府領袖，馬杜羅則將獲允安全流亡海外。荷黑是現任國民議會議長及馬杜羅首席政治顧問。

報導指出，56歲的羅德里格斯現在正走鋼索，一方面必須安撫國內輿論，另一方面得面對川普時而稱許、時而威脅。川普4日表示，若委國新政權「表現不如預期，美國就會發動第二波攻擊」，並警告羅德里格斯可能會「面臨比馬杜羅更嚴峻的情勢」。

羅德里格斯3日在軍政高層陪同下，對美國發表強硬談話，但4日透過社群媒體發表聲明，改口對美國釋出和解訊息，表示她領導的政府「首要之務」是「推動美國與委國建立平衡且相互尊重的國際關係」。卡拉卡斯一名外交官指出，羅德里格斯強硬言辭旨在鞏固權力並安撫強硬派，「她是這個政權體系中較為開放的一方，不過不管在國內或國際上，她都不是個容易被接受的人選」。

