家務給薪？印度12邦推現金補助 1.18億女性受益

印度部分邦政府近幾年陸續推出「家庭主婦家務給薪政策」，目前已有1.18億女性受惠。（美聯社）

在家洗衣、做飯、顧小孩是否應該領薪水？這項在現代社會討論已久、卻難以落實的爭議性議題，如今在印度出現了大規模的政策實驗：印度已有12個邦政府推行針對成年女性的「不附帶行為條件」現金補助，這類做法也被部分人視為「家務給薪」。

《BBC》報導，目前12個邦合計約有1.18億名成年女性定期領取這類補助；符合資格者每月可領1000至2500盧比（約新台幣348至871元），約相當於家戶收入的5%至12%。

報導並提到，領取資格雖設有年齡門檻、收入上限，且可能排除家中有公務員／納稅人、擁有車輛或較大土地等情況，但不同於墨西哥、巴西或印尼等大型「有條件」現金補助計畫，印度這類補助不要求「子女一定要就學」或「必須低於貧困線」等附加條件，因此也被視為全球最大規模的社會政策實驗之一。

印度女性每天投入無償家務與照護的時間，約為男性的7.6倍。有邦別調查顯示，該政策多數受益者能自行操作帳戶並決定支出，但款項仍多用於食物、教育與醫療等家庭必要開銷。另有研究指出，不少女性肯定補助帶來的尊嚴感與自主性，但仍只有少數人會將這筆錢明確理解為「對無償家務/照護勞動的補償」。

由果阿邦（Goa）於2013年率先推出的這項針對成年女性的無條件現金補助，此後也開始成為許多參選人吸引女性選民的選舉政見，雖然反對人士批評這類補助為政策性「買票」，但報導指出，這項政策至少承認了印度父權體制下的性別不平等問題，並讓印度婦女在家庭中擁有更多的話語權與決策權。

