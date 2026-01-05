馬杜羅被抓震撼全球 網曝：北京周邊地下掩體啟動運作

美軍3日活抓委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，震撼國際社會，也令全球各地的獨裁者膽戰心驚。旅居美國的前中國企業家胡力任4日在Ｘ平台透露，馬杜羅被抓獲事件，已讓中國國家主席習近平進入極度恐懼期。（美聯社檔案照）

美軍3日活捉委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，兩人已被強制押送到紐約，即將面臨審判。美國這起迅雷不及掩耳的行動震撼國際社會，也令全球各地的獨裁者膽戰心驚。旅居美國的前中國企業家胡力任4日在X平台透露，馬杜羅被抓獲事件，已讓中國國家主席習近平進入極度恐懼期，北京周邊的很多地下掩體系統也開始啟動運作，習近平可能躲至地堡裡面過日子。

美軍發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）行動，3日凌晨對委內瑞拉首都加拉加斯發動突襲，活捉馬杜羅夫婦，並將2人送往紐約受審，更讓習近平在內的全球獨裁者膽戰心驚。許多中國網友更唱起了神曲「可惜不是你」，直言「下一個該輪到他（習近平）了吧？ 」

前上海企業家胡力任4日在X平台發文說，「川普很可能在2026年就對習近平獨裁政權直接下手。今天北京有消息傳出，習近平開始進一步加強個人防衛系統，北京周邊的軍事基地今天有軍隊高頻率異動出現，估計北京周邊的許多地下掩體系統也開始啟動運作。馬杜羅被抓獲事件，讓習近平進入極度恐懼期」；並直言對與美國關係緊張的其他國家的領導人來說，馬杜羅被抓這件事，絕對是一個巨大的震動，習近平會不會因此躲到地堡裡面去過日子了？

最耐人尋味的，還有美國副總統范斯3日在X上發出的評論：馬杜羅似乎是最後一個發現川普總統是言出必行的人。

范斯這句話傳遞了一個極其危險但也極其清晰的信號：在川普2.0時代，紅線是真的紅線，不是畫在地上的粉筆印。當美國提出條件，特別是涉及到核心利益如毒品、能源等議題時，如果拒絕與美國達成協議，後果可能不僅是制裁，而是直接的政治清除。

