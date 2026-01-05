狂襲莫斯科！烏克蘭無人機攻勢升級 俄國機場連日癱瘓

烏克蘭與俄羅斯戰爭邁入第四年，2026年伊始，烏軍對俄國首都莫斯科的無人機攻勢顯著升級。（歐新社）

烏克蘭與俄羅斯戰爭邁入第四年，2026年伊始，烏軍對俄國首都莫斯科的無人機攻勢顯著升級。根據俄羅斯國防部數據顯示，今年元旦至今，莫斯科每日均遭到烏克蘭無人機襲擊，改變了過往僅在象徵性日期或偶發性騷擾的模式。

據《路透》報導，2026年初的空襲頻率反映出烏克蘭長程無人機戰術的重大轉變。過往莫斯科遭襲多屬間歇性，常用於外交示警或針對特定日期的象徵性回擊，但現已轉化為日常性的施壓行動。俄羅斯國防部指出，僅昨日（4）俄防空系統僅在當天就於莫斯科擊落57架無人機。而在過去一週內，俄國防空系統在全境共攔截並摧毀至少1548架烏國無人機。

雖然烏克蘭官方目前未對近日的具體行動發表評論，但基輔當局此前曾多次強調，利用長程無人機打擊俄國腹地，旨在破壞其軍事物流與能源基礎設施，並增加莫斯科維持戰爭的成本。烏方指出，這是對俄羅斯近4年前發動全面入侵以來，不斷對烏國實施飛彈與無人機恐怖襲擊的正當回應。

這波密集空襲對俄羅斯民生交通造成顯著干擾。俄羅斯航空管理局（Rosaviatsiya）於Telegram頻道表示，出於安全考量，莫斯科及其他數十座機場多次被迫暫時關閉。目前正值俄國為期十天的東正教聖誕暨新年連假（至1月9日止），是國內外旅遊最頻繁的時段，機場反覆停擺嚴重衝擊了觀光與大眾運輸。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）則證實，自除夕以來已有多起無人機遭攔截事件。然而，俄方報導模式維持一貫立場，僅公布擊落數量，而非烏方實際發射總數，且除非涉及平民傷亡或民用設施受損，否則極少對外披露具體戰損程度。觀察家認為，烏軍此舉顯然是在外交與軍事層面持續對克里姆林宮施壓，使其感受戰爭帶來的成本。

