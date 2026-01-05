工廠遷離中國！越南1地成亞洲製造業新興重鎮

越南北寧市工業園區員工下班離開。（美聯社）

越南北寧市，這座原本以稻田與傳統民謠聞名的小城，近年卻搖身一變成為新一代製造業重鎮，隨著全球供應鏈重整，不少中國工廠為避開美中貿易摩擦而轉向越南布局，吸引大量外資進駐，帶動當地經濟熱絡，但同時也面臨勞動力短缺、成本上升與基礎建設壓力等一系列挑戰。

綜合外媒報導，美國提高對中國關稅後，多家跨國企業率先將製造基地設立於北寧，使越南迅速成為重要生產鏈節點，隨後也促使許多中資企業順勢投資當地電子、紡織等產業，推升了外資規模，如今在北寧市區，中文商店招牌、中文學校等都隨處可見，顯示出中國資本與勞動力市場的互動。

然而，要完全取代中國的製造業地位並非易事，越南經濟規模遠小於中國，當地基礎建設與物流能力仍有明顯差距。雖然政府積極興建連接首都河內，與中國邊境的高速公路與鐵路，以提升貨運效率，但勞動成本自2024年起已連續增長10%至15%，使製造業面臨更大壓力，廠商不僅需提高薪資吸引工人，還提供獎金與通勤補助等誘因，才勉強維持生產力。

在外資投資結構方面，北寧及全越的製造業正推向高附加價值領域發展。去年12月，當地舉行擴建高科技工業區的動工典禮，預計引進電子設備、製藥以及清潔能源等產業，以突破傳統勞動密集型產品的限制，提升出口競爭力。

儘管如此，中國多項方面的優勢仍舊強勁，專家指出越南短期內難以完全複製中國龐大的產業生態，因此，越南必須平衡基礎建設、勞動力培育與技術引進，並尋求更多市場出口方向，包括中東、拉丁美洲與印度等地，以降低對美國市場與中國供應鏈的依賴。

儘管面臨重重挑戰，越南仍是亞洲製造業新興重鎮，然而，未來能否在全球供應鏈重塑下持續保持競爭力，仍然是一大課題。

