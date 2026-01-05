中國也有「小橘書」？！ 內容太過真實 秒遭中共全網封殺

中網上週瘋傳「中國版小橘書」，取名為「完全防止張獻忠手冊」，但沒多久就被中共全網封殺。（圖翻攝自X：李老師不是你老師）

國防部印製、俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》，是為提升民眾面對天災、敵人侵略等危機挑戰的應變能力，去年11月發放後被藍白攻擊浪費公帑，但上個月台北發生震驚全國的隨機殺人事件後，小橘書的重要性受到熱議，聽取各界建議今年將改版新增暴力襲擊與無差別攻擊發生時的自救指引。與此同時，中網也開始瘋傳「中國版小橘書」，取名為「完全防止張獻忠手冊」，但沒多久就被中共全網封殺。

中國近年來頻傳隨機傷（殺）人、報復社會的惡性事件，兇手多半是對生活不滿、被政府打壓者，將怨氣發洩在無辜群眾身上，中國網友稱之為「獻忠事件」，典故出自於明末民變首領張獻忠，因他在面臨被剿滅的命運時，把比自己弱勢的民眾當成殺戮對象。

請繼續往下閱讀...

上週，中國各大社交平台開始廣傳「完全防止張獻忠手冊」，封面簡短寫下一段文字：「當法律保護不了你的時候，你只能自己保護自己。獻忠就在你身邊，保命專用」。前言則說明為什麼中國人必須讀這本書，「老鄉們，這兩年日子不好過，大家都心裡有數。工廠倒了，房子爛尾了，欠債的人多了，沒活路的人也多了。以前我們說『冤有頭債有主』，現在不一樣了。現在有一種人，自己活不下去，也不想讓你活。他們不找欠錢的老闆，不找當官的，專門找我們這些老百姓下手。為什麼？因為我們好欺負，因為人多的地方殺起來最容易。我們管這種行為叫『獻忠』。」

「政府不會告訴你這些，新聞聯播只會報喜不報憂。但你自己看看朋友圈，看看抖音上那些秒刪的視頻，那種開車撞人的、拿刀亂砍的、放火的，是不是越來越多？這本書，就是要大白話告訴你，這些瘋子通常會怎麼幹、用什麼幹、在哪裡幹。你只有知道了他們的手段，下次走在街上，才有可能比別人快一步跑掉。別指望警察幾分鐘能到，那幾分鐘，就是生與死的距離。」

該手冊總共分為五章，第一章為「他在想什麼？誰會變成『獻忠』？」，第二章為「他手裡拿著什麼？身邊常見的索命工具」，第三章為「他在哪裡等你？最危險的幾個地方」，第四章為「他動手前的信號－怎麼看出這個人要『爆』了？」，第五章為「最可怕的幾種『無差別』手段（極度危險，以此為戒）」。手冊結語則是「活下去，比什麼都重要」，作者表示「寫這本冊子，不是為了讓你去害人，是為了讓你別成了別人的『業績』。現在世道變了，經濟差，人心就亂。你沒法指望每個人都是正常的。走在外面，多長個心眼。」

反共網紅「八炯」指出，這本手冊就像中國版的小橘書，雖然書皮不是橘色的，但意義上跟台灣的很像，只是它是民間發放。但這對成天在網路上抹除真實聲音、打壓異己，企圖營造中國社會歌舞昇平假象的中國共產黨而言，這本手冊無疑是在狠狠搧他們巴掌，因此該手冊在網上流傳不到一天的時間，就被全網封殺，一開始發出該手冊的博主也被平台永久封禁。

中網上週瘋傳「中國版小橘書」，取名為「完全防止張獻忠手冊」，卻沒多久就被中共全網封殺。（圖翻攝自X：李老師不是你老師）

中網上週瘋傳「中國版小橘書」，取名為「完全防止張獻忠手冊」，卻沒多久就被中共全網封殺。（圖翻攝自X：李老師不是你老師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法