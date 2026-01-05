為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    馬杜羅被押赴美受審 委國「五人幫」權力失衡？懸賞7.8億元要角現身

    2026/01/05 16:10 編譯陳成良／綜合報導
    委內瑞拉統治核心「5人幫」。由左至右分別為前總統馬杜羅、前第一夫人弗洛雷斯、代理總統羅德里格斯、國會議長荷黑．羅德里格斯，以及同樣被美列為通緝對象，懸賞金達2500萬美元（約新台幣7.8億元）的內政部長卡貝尤。 （法新社）

    委內瑞拉統治核心「5人幫」。由左至右分別為前總統馬杜羅、前第一夫人弗洛雷斯、代理總統羅德里格斯、國會議長荷黑．羅德里格斯，以及同樣被美列為通緝對象，懸賞金達2500萬美元（約新台幣7.8億元）的內政部長卡貝尤。 （法新社）

    委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被美方拘捕並移送紐約受審後，執政長達27年的「查維茲主義」（Chavismo）核心權力結構正面臨考驗。據《法新社》報導指出，隨著馬杜羅及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）缺位，原本由5名重量級人物組成的執政核心正處於權力平衡的測試期。

    所謂的執政核心由5名強權人物組成，除了目前在美候審的馬杜羅夫婦，還包括接任臨時領導人的羅德里格斯（Delcy Rodriguez）、其兄長兼國會議長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez），以及內政部長卡貝尤（Diosdado Cabello）。卡拉卡斯外交消息人士指出，馬杜羅過去扮演維持各派系利益平衡的角色，如今平衡者不在，該集團的運作模式充滿不確定性。

    接任代理總統的羅德里格斯在馬杜羅被捕後的態度引發關注。據報導，她4日呼籲委、美兩國應建立「平衡且相互尊重的關係」。加拿大約克大學政治學者羅薩萊斯（Antulio Rosales）分析表示，對目前的委國執政高層而言，「生存」是絕對的第一優先，這使其在面對美方壓力時展現出務實調整的姿態。

    強硬派卡貝尤現身內閣 曾拘捕2400人

    內政部長卡貝尤則被視為集團中立場最激進的一員。在他任內，曾針對2024年爭議大選後的抗議行動拘捕約2400人。卡貝尤目前同樣被美國列為通緝對象，懸賞金達2500萬美元（約新台幣7.8億元）。在馬杜羅被捕初期保持低調的卡貝尤，4日已現身羅德里格斯主持的內閣會議。分析指出，卡貝尤與羅德里格斯兄妹雖存在潛在的立場差異，但目前集團正表現出團結姿態，以因應馬杜羅缺位後的政治局勢。

    委內瑞拉代理總統羅德里格斯（中）4日召集內閣會議，與國防部長羅培茲（左二）及內政部長卡貝尤（右二）商討對策。（法新社）

    委內瑞拉代理總統羅德里格斯（中）4日召集內閣會議，與國防部長羅培茲（左二）及內政部長卡貝尤（右二）商討對策。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播