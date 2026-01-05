馬杜羅被押赴美受審 委國「五人幫」權力失衡？懸賞7.8億元要角現身

委內瑞拉統治核心「5人幫」。由左至右分別為前總統馬杜羅、前第一夫人弗洛雷斯、代理總統羅德里格斯、國會議長荷黑．羅德里格斯，以及同樣被美列為通緝對象，懸賞金達2500萬美元（約新台幣7.8億元）的內政部長卡貝尤。 （法新社）

委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被美方拘捕並移送紐約受審後，執政長達27年的「查維茲主義」（Chavismo）核心權力結構正面臨考驗。據《法新社》報導指出，隨著馬杜羅及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）缺位，原本由5名重量級人物組成的執政核心正處於權力平衡的測試期。

所謂的執政核心由5名強權人物組成，除了目前在美候審的馬杜羅夫婦，還包括接任臨時領導人的羅德里格斯（Delcy Rodriguez）、其兄長兼國會議長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez），以及內政部長卡貝尤（Diosdado Cabello）。卡拉卡斯外交消息人士指出，馬杜羅過去扮演維持各派系利益平衡的角色，如今平衡者不在，該集團的運作模式充滿不確定性。

接任代理總統的羅德里格斯在馬杜羅被捕後的態度引發關注。據報導，她4日呼籲委、美兩國應建立「平衡且相互尊重的關係」。加拿大約克大學政治學者羅薩萊斯（Antulio Rosales）分析表示，對目前的委國執政高層而言，「生存」是絕對的第一優先，這使其在面對美方壓力時展現出務實調整的姿態。

強硬派卡貝尤現身內閣 曾拘捕2400人

內政部長卡貝尤則被視為集團中立場最激進的一員。在他任內，曾針對2024年爭議大選後的抗議行動拘捕約2400人。卡貝尤目前同樣被美國列為通緝對象，懸賞金達2500萬美元（約新台幣7.8億元）。在馬杜羅被捕初期保持低調的卡貝尤，4日已現身羅德里格斯主持的內閣會議。分析指出，卡貝尤與羅德里格斯兄妹雖存在潛在的立場差異，但目前集團正表現出團結姿態，以因應馬杜羅缺位後的政治局勢。

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（中）4日召集內閣會議，與國防部長羅培茲（左二）及內政部長卡貝尤（右二）商討對策。（法新社）

