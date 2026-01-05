咖啡店竄起 美國人對披薩熱情正消退

披薩在美國人心中的地位逐漸下滑，2024年菜系銷售排名僅排第6，遠低於1990年代的第2名。（法新社）

《華爾街日報》4日報導，美國人長久以來熱愛披薩，甚至當五角大廈監看作戰任務時，附近的披薩店經常訂單滿載。然而，披薩餐廳如今的數量已被咖啡店和墨西哥風味餐廳超越，銷售成長也落後美國整體速食市場，餐飲業都在探索如何調整策略，以迎合美國民眾的新口味。

據報導，行業數據顯示，披薩店曾經是美國第二常見的餐廳類型，但如今它們的數量已被咖啡店和墨西哥風味餐廳超越。多年來，披薩餐廳的銷售成長一直落後於整體速食市場，而且未來的前景也不樂觀。棒約翰（Papa Johns）財務長兼北美區總裁塔納瓦拉（Ravi Thanawala）在一次採訪中坦言，「披薩行業現在正面臨顛覆性變革，這是消費者告訴我們的」。

請繼續往下閱讀...

Pieology披薩連鎖店的母公司於去年12月申請破產保護，更早之前包括Anthony’s Coal Fired Pizza & Wings和Bertucci’s Brick Oven Pizza & Pasta在內的其他公司也已申請破產。

披薩曾經在美國大城市以外的地區還很新鮮，這為獨立披薩店及後來的連鎖店，例如擁有紅色屋頂的必勝客，提供巨大發展空間。專門的紙盒和龐大的外送團隊，使得披薩成為人們尋求便捷餐食時的首選外帶食品。

如今，披薩店之間以及與其他速食餐廳之間展開激烈的價格戰，尤其外送應用程式更讓美國人可以輕鬆獲得更多種類的美食和選擇。對一家人來說，20美元（約台幣629元）一份的披薩確實不便宜，相較之下，5美元（約台幣157元）的速食、冷凍披薩或是在家煮飯都顯得更划算。

主要的披薩連鎖店正在重新思考他們的商業模式，例如必勝客、棒約翰及帕帕墨菲斯（Papa Murphy’s）的母公司都在考慮出售或採取其他戰略舉措。在過去2年裡，包括Blaze Pizza和Mod Pizza在內的中型連鎖店也關閉一些門市，以扭轉品牌頹勢。知情人士透露，加州披薩廚房（California Pizza Kitchen）已於去年12月以不到3億美元的價格出售給投資集團，遠低於該連鎖店2011年私有化時的4.7億美元身價。

市場研究公司Technomic表示，美國人仍然非常喜歡吃披薩。截至2024年，披薩連鎖店的銷售額預計將達到310億美元左右。美國農業部也統計，每天大約有10分之1的美國人會吃披薩，年輕人是主要客群。

但該公司也不諱言，披薩在美國餐飲業的主導地位確實正在下降，在2024年美國連鎖餐廳的銷售額排名中，披薩在所有菜系中排名第6，低於1990年代的第2名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法