    首頁 > 國際

    小野田紀美燕尾服亮相參拜伊勢神宮 獲譽為寶塚級「男裝麗人」

    2026/01/05 15:31 駐日特派員林翠儀／東京5日報導
    日本經濟安保相小野田紀美。（彭博檔案照）

    日本經濟安保相小野田紀美。（彭博檔案照）

    在網路享有高人氣的日本經濟安保相小野田紀美，今天以高市內閣成員前往伊勢神宮進行新年參拜，她的一襲燕尾服打扮立刻在網路引起騷動，有網友表示，根本是寶塚級的「男裝麗人」。

    小野田紀美在進入內閣後，不管是她與媒體的「直球對決」，還是擅用社群媒體反擊論述的明快風格，讓她成為高市內閣中的話題人物，她的舉手投足也受到網友的高度關注。

    小野田曾表明，她選擇將人生的主要責任與時間，投入在「國家與公共職責」上，意思是「把自己嫁給國家」，所以在入閣當天穿著了白色禮服，當時在網路也引發很大的討論。

    今天她首次以內閣成員身分前往伊勢神宮進行新年參拜，也被眼尖的網友發現，她穿著了燕尾服，身高約170公分的她穿起男裝顯得相當帥氣，網友直呼「犯規」，根本是寶塚級的「男裝麗人」，把鏡頭的焦點全都搶走了。

