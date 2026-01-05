為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美軍生擒馬杜羅 專家揭密中俄逾3兆元投資化為烏有

    2026/01/05 15:26 編譯陳成良／綜合報導
    委內瑞拉總統馬杜羅（左）2023年9月訪問北京，獲得中國國家主席習近平（右）承諾全力支持。然而隨著美軍2026年1月生擒馬杜羅，中國在當地累計逾2.6兆元的鉅額投資與債務，恐因美方實質接管而化為烏有。（法新社資料照）

    委內瑞拉總統馬杜羅（左）2023年9月訪問北京，獲得中國國家主席習近平（右）承諾全力支持。然而隨著美軍2026年1月生擒馬杜羅，中國在當地累計逾2.6兆元的鉅額投資與債務，恐因美方實質接管而化為烏有。（法新社資料照）

    美軍發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）生擒委內瑞拉領袖馬杜羅（Nicolas Maduro），此舉不僅終結其12年獨裁統治，更讓中國、俄羅斯與伊朗在該國長達20年的巨額投資面臨「大崩盤」。據《德國之聲》（DW）報導，中俄兩國投入高達970億美元（約新台幣3兆429億元）的戰略資源，在美軍強勢接管下已全數打水漂。

    另據軍事社群與開源情報（OSINT）分析指出，委內瑞拉曾向俄國採購世界級的防空體系，包含S-300VM飛彈系統與高達5000枚的Igla-S（針式-S）單兵防空飛彈。馬杜羅去年曾向媒體誇耀這套武裝能將美軍攔截在邊界外，然而在美軍AH-1Z「蝰蛇」（AH-1Z Viper）攻擊直升機貼地突襲時，這些價值數十億美元的飛彈竟然「1枚都沒有發射」。分析指出，中俄協助布建的雷達與防空網在美軍電子干擾下完全失能，崩潰程度甚至超過2025年以色列空襲伊朗核設施之紀錄。

    中國2.1兆投資蒸發 能源與技術輸出斷炊

    根據《德國之聲》報導，中國是馬杜羅政權最大的經濟支柱。自2007年以來，北京累計提供超過670億美元（約新台幣2兆1018億元）的貸款，委國則以80%的原油產出作為償債工具。馬杜羅落網前數小時還在接見中國特使邱小琪，重申雙方為「全天候戰略夥伴」。

    新加坡《海峽時報》分析指出，隨著川普政府宣稱要以委國石油收益抵償美國損失，中國不僅債務可能淪為呆帳，更失去了在美國「後院」制衡印太布局的重要支點。

    伊朗、俄羅斯軍工廠 遭美軍直接接管

    更讓莫斯科與德黑蘭震驚的是實體資產的流失。伊朗在委國投入約200億美元（約新台幣6274億元）建設的無人機與飛彈工廠，目前已由美軍實質掌控。而羅斯國家技術集團（Rostec）半年前才在委國啟動、年產能 7000萬發7.62公厘彈藥的輕武器工廠，目前也已落入美軍手中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播