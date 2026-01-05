美軍生擒馬杜羅 專家揭密中俄逾3兆元投資化為烏有

委內瑞拉總統馬杜羅（左）2023年9月訪問北京，獲得中國國家主席習近平（右）承諾全力支持。然而隨著美軍2026年1月生擒馬杜羅，中國在當地累計逾2.6兆元的鉅額投資與債務，恐因美方實質接管而化為烏有。（法新社資料照）

美軍發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）生擒委內瑞拉領袖馬杜羅（Nicolas Maduro），此舉不僅終結其12年獨裁統治，更讓中國、俄羅斯與伊朗在該國長達20年的巨額投資面臨「大崩盤」。據《德國之聲》（DW）報導，中俄兩國投入高達970億美元（約新台幣3兆429億元）的戰略資源，在美軍強勢接管下已全數打水漂。

另據軍事社群與開源情報（OSINT）分析指出，委內瑞拉曾向俄國採購世界級的防空體系，包含S-300VM飛彈系統與高達5000枚的Igla-S（針式-S）單兵防空飛彈。馬杜羅去年曾向媒體誇耀這套武裝能將美軍攔截在邊界外，然而在美軍AH-1Z「蝰蛇」（AH-1Z Viper）攻擊直升機貼地突襲時，這些價值數十億美元的飛彈竟然「1枚都沒有發射」。分析指出，中俄協助布建的雷達與防空網在美軍電子干擾下完全失能，崩潰程度甚至超過2025年以色列空襲伊朗核設施之紀錄。

中國2.1兆投資蒸發 能源與技術輸出斷炊

根據《德國之聲》報導，中國是馬杜羅政權最大的經濟支柱。自2007年以來，北京累計提供超過670億美元（約新台幣2兆1018億元）的貸款，委國則以80%的原油產出作為償債工具。馬杜羅落網前數小時還在接見中國特使邱小琪，重申雙方為「全天候戰略夥伴」。

新加坡《海峽時報》分析指出，隨著川普政府宣稱要以委國石油收益抵償美國損失，中國不僅債務可能淪為呆帳，更失去了在美國「後院」制衡印太布局的重要支點。

伊朗、俄羅斯軍工廠 遭美軍直接接管

更讓莫斯科與德黑蘭震驚的是實體資產的流失。伊朗在委國投入約200億美元（約新台幣6274億元）建設的無人機與飛彈工廠，目前已由美軍實質掌控。而羅斯國家技術集團（Rostec）半年前才在委國啟動、年產能 7000萬發7.62公厘彈藥的輕武器工廠，目前也已落入美軍手中。

