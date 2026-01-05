為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    最多掌權10年 馬來西亞首相安華提議限制任期

    2026/01/05 15:17 編譯孫宇青／綜合報導
    大馬首相安華5日表示，將提案限制首相最多任職2屆、10年。（路透資料照）

    大馬首相安華5日表示，將提案限制首相最多任職2屆、10年。（路透資料照）

    馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）5日承諾，將向國會提出首相任期限制法案，兌現其長期競選承諾，以期重新贏得主要選民的支持。

    《彭博》報導，安華5日發表新年致辭時表示，他將提案限制首相任期不得超過10年，即兩個完整的5年任期，這是他計畫於2026年實施的一系列立法改革的一部分，「每個人都有任期限制，如果我們設定任期限制，讓首相能夠履行職責，那麼我們就可以更好地將職務移交給下一代」。

    這些改革將避免馬來西亞過去長期執政的情況重演。兩度出任首相的馬來西亞政壇重量級人物馬哈地（Mahathir Mohamad）1981年首次拜相就執政22年，直至2003年卸任，之後於2018年以92歲高齡再次當選首相，直至2020年敗選為止。馬來西亞首任首相東姑·阿都拉曼（Tunku Abdul Rahman）執政約13年，而現已入獄的納吉（Najib Razak）在2018年競選連任第3屆首相失敗前，也擔任首相長達9年。

    安華表示，他還將尋求國會批准，將總檢察長和檢察官的權力分開，引入資訊自由法，並設立監察專員辦公室。這些都是他所在的希望聯盟在2022年大選前做出的承諾，而正是那次大選讓他上台執政。

    安華希望在上次地方選舉中聯盟瓦解後，重新鞏固民眾支持。安華的改革派形象在他與醜聞纏身的巫統（UMNO）聯合組閣後受到打擊。2023年，檢方撤銷對巫統主席兼副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）的貪污指控，安華因此面臨更大的輿論壓力。

    麻六甲州、砂拉越州和柔佛州將於2027年初相繼舉行選舉，如果安華在這些地區取得決定性勝利，可能會促使執政聯盟各黨派繼續與他合作。安華必須在2028年初舉行新一輪選舉前解散國會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播