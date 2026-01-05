最多掌權10年 馬來西亞首相安華提議限制任期

大馬首相安華5日表示，將提案限制首相最多任職2屆、10年。（路透資料照）

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）5日承諾，將向國會提出首相任期限制法案，兌現其長期競選承諾，以期重新贏得主要選民的支持。

《彭博》報導，安華5日發表新年致辭時表示，他將提案限制首相任期不得超過10年，即兩個完整的5年任期，這是他計畫於2026年實施的一系列立法改革的一部分，「每個人都有任期限制，如果我們設定任期限制，讓首相能夠履行職責，那麼我們就可以更好地將職務移交給下一代」。

這些改革將避免馬來西亞過去長期執政的情況重演。兩度出任首相的馬來西亞政壇重量級人物馬哈地（Mahathir Mohamad）1981年首次拜相就執政22年，直至2003年卸任，之後於2018年以92歲高齡再次當選首相，直至2020年敗選為止。馬來西亞首任首相東姑·阿都拉曼（Tunku Abdul Rahman）執政約13年，而現已入獄的納吉（Najib Razak）在2018年競選連任第3屆首相失敗前，也擔任首相長達9年。

安華表示，他還將尋求國會批准，將總檢察長和檢察官的權力分開，引入資訊自由法，並設立監察專員辦公室。這些都是他所在的希望聯盟在2022年大選前做出的承諾，而正是那次大選讓他上台執政。

安華希望在上次地方選舉中聯盟瓦解後，重新鞏固民眾支持。安華的改革派形象在他與醜聞纏身的巫統（UMNO）聯合組閣後受到打擊。2023年，檢方撤銷對巫統主席兼副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）的貪污指控，安華因此面臨更大的輿論壓力。

麻六甲州、砂拉越州和柔佛州將於2027年初相繼舉行選舉，如果安華在這些地區取得決定性勝利，可能會促使執政聯盟各黨派繼續與他合作。安華必須在2028年初舉行新一輪選舉前解散國會。

