    五角大廈披薩指數再次暴漲！ 披薩店生意暴增1250％ 比打委內瑞拉前還高

    2026/01/05 15:41 即時新聞／綜合報導
    「五角大廈披薩指數」一直被視為五角大廈可能加班的典型指標，往往意味著重大軍事行動即將展開。披薩示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

    被外界視為美軍疑似有大動作前夕的「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Report）又有動靜，台灣時間今（5日）中午12點許（美東時間4日深夜11點許）五角大廈附近披薩店的生意突然大幅上升，甚至有一間披薩店銷量比起平日暴漲1250%，比攻擊委內瑞拉前夕的770%還高。

    知名追蹤「披薩指數」的X帳號「五角大廈披薩觀測」（P Pentagon Pizza Watch），發文指出，距離五角大廈2.3英里的Papa John披薩店客流量暴增，達到1250%。距離五角大廈1英里的披薩店也報告客流量增加313%。

    對比美國攻擊委內瑞拉前夕，Papa John披薩店當時的客流量增加770%，今晚生意更加火熱。非官方的「五角大廈披薩指數」已經將備戰狀態「DEFCON」（Defense Readiness Condition）調高成次高的4級。

    「五角大廈披薩指數」一直被視為五角大廈可能加班的典型指標，往往意味著重大軍事行動即將展開。這次美國閃擊委內瑞拉前夕再次應證這項數據，由於川普近日多次對哥倫比亞、伊朗進行軍事威脅，今日披薩指數再次增溫，引發外界熱議。

