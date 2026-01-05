東京養老不易！ 養老院入住費1000萬日圓起跳

調查顯示，在東京入住私人養老機構，光入住費就1000萬日圓起跳，讓許多長輩考慮前往周邊城市養老。（路透資料照）

日本《每日新聞》5日報導，1家私人研究公司最近的調查顯示，日本東京的私立養老院入住費用通常超過1000萬日圓（約200萬台幣），這筆費用使東京與神奈川、千葉和埼玉等周邊縣市的養老院形成鮮明對比，超過40％的受訪者表示更傾向於選擇東京以外的養老院。

經營養老院和護理機構搜尋網站Lifull Kaigo的Lifull Senior Co.公司，統計截至去年10月底其網站上列出的東京、神奈川、千葉和埼玉養老院的入住費用中位數和月費中位數，並調查去年1月至10月期間使用該網站的東京居民的偏好區域。

結果顯示，東京私立養老院的入住費用為1008萬日圓（約201萬台幣），月費為29.9萬日圓（約6萬台幣）。與神奈川縣的720萬日圓和26.6萬日圓（分別約144萬台幣和5.3萬台幣）相比，東京的入住費用明顯更高。

千葉縣的入住費為470萬日圓，月費為22.1萬日圓（分別約94萬台幣和4.4萬台幣）；埼玉縣的入住費為320萬日圓，月費為22.3萬日圓（分別約64萬台幣和4.4萬台幣）。東京的高昂收費可能主要受豪華設施影響，但也被認為受到地價和房價上漲的影響。

透過該網站諮詢的東京居民中，只有55.3％的人傾向選擇東京市內的設施。同時，27.1％的受訪者傾向埼玉縣、千葉縣或神奈川縣，17.7％的受訪者傾向其他縣，約45％的受訪者選擇東京以外的地區。

Lifull Senior的小菅英樹（Hideki Kosuge，音譯）評論道，當預算限制導致選擇東京以外的養老機構時，必須考慮其他因素，例如醫療服務的可及性和家屬探訪的便利性。特殊養老院的入住標準嚴格，等候名單也很長。在評估養老機構時，考慮各種情況至關重要。

