高市早苗新年參拜伊勢神宮 攜安倍遺照同行

日本首相高市早苗今天依慣例帶著內閣閣員，到三重縣的伊勢神宮進行新年參拜，媒體發現她手上帶著前首相安倍晉三的照片，高市表示，她只是希望能帶安倍首相再次來到伊勢神宮。

日本首相依慣例會於新年尹始參拜伊勢神宮，這是一種結合皇室傳統、國家象徵與戰後政治慣例的儀禮行為，目的在於祈願國家安定、確認政權正統性，並展現對日本根本價值的尊重。

高市早苗今天以首相的身分參拜伊勢神宮，媒體發現她帶了安倍遺照一起前來，高市表示，她在通往伊勢神宮的橋上，將安倍照片展開，讓他看看兩岸的景色，心裡只是想要帶著安倍首相再次來到伊勢神宮。

她表示，安倍首相在擔任內閣總理大臣期間，新年時前來伊勢神宮參拜，前後應該有9次。此外，還有伊勢志摩高峰會，當時他也與G7各國領袖一同參拜了伊勢神宮。

今天她帶來的照片，就是安倍在伊勢志摩高峰會時拍攝的照片，也是他的遺照，高市以略帶感傷的語氣說，其實僅僅如此而已，懷著感謝的心情跟他說，「我們來伊勢神宮參拜了」、「安倍首相也再次和我們一起來了喔」。

