美國突襲委內瑞拉 伊朗戰略考量被打亂

美國奇襲委內瑞拉抓捕強人領袖馬杜羅夫婦的舉動，正在專制國家間引發顫慄。《華爾街日報》4日指出，伊朗最近因經濟困境爆發的示威浪潮中，美國總統川普也放話干預，迫使德黑蘭當局的戰略考量被打亂，必須考慮更廣泛的風險。

據報導，伊朗去年遭以色列和美國聯手摧毀主要防空系統，且地區盟友遭到重創後，德黑蘭領導層正在重新評估自身的脆弱性。隨著貨幣崩潰引發的抗議活動蔓延至伊朗全國46座城市，並傳出至少8名抗議者喪生，川普也揚言華府已「做好充分準備」，將向示威者提供救援。

在馬杜羅夫婦落網後，外界對川普可能介入伊朗局勢的揣測有了更多想像空間。倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）中東與北非事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）就直言，「這證實川普難以預測，在伊朗問題上，一切皆有可能」。

在過去1年裡，以色列打破長期以來不願直接攻擊伊朗的立場，在6月為期12天的戰爭中，在美國中途加入下，摧毀伊朗防空系統和關鍵核設施。以色列也重創伊朗的盟友真主黨和哈瑪斯，這兩個組織是德黑蘭在中東地區民兵網絡的重要組成部分，曾幫助伊朗遏制以色列的攻擊。此後，伊朗領導層一直在重新評估自身的脆弱性。

全球成長顧問公司（Global Growth Advisors）的伊朗顧問阿里亞巴迪（Roozbeh Aliabadi）表示，馬杜羅被捕將迫使伊朗政權更加認真地考慮最高領袖哈米尼可能被武力罷黜的可能性，「馬杜羅被捕對伊朗來說是一個轉折點，開啟伊朗以前從未有過的可能性」。

美國國務卿魯比歐3日表明，對卡拉卡斯的突襲向世界傳遞一個訊息，川普將嘗試以和平方式解決問題，但如果他認為有必要，必將採取行動，「川普總統在任期間，不要玩弄權術，因為後果不堪設想。川普總統的談話，務必認真對待」。

