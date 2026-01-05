委國「女帝」羅德里格斯掌權！曾任石油與財長 深獲馬杜羅信賴

委內瑞拉最高法院裁定由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接任代理總統，因應前領導人馬杜羅遭美軍逮捕後的權力真空。羅德里格斯身為查維茲主義核心成員，深受馬杜羅信賴，其演說後方即為該政治運動創始人查維茲的肖像。（法新社資料照）

隨著委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolás Maduro）遭美軍逮捕並運往紐約受審，根據委國憲法，行政副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）已於5日正式接掌國家權力。這位56歲的女性領導人不僅是馬杜羅最信任的左右手，更是查維茲主義（Chavismo）體系內最具權威與威懾力的核心人物。

查維茲派大腦 羅德里格斯兄妹統治核心

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，羅德里格斯出身首都卡拉卡斯，具備法學背景。她在政壇的崛起與其親哥哥、現任國會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodríguez）密不可分。這對「羅德里格斯兄妹」被公認為委國政壇的「影子大腦」，長期掌控宣傳、外交與立法機構。

羅德里格斯從2013年起歷任新聞部長、外交部長，並在2017年擔任制憲大會主席，協助馬杜羅擴權。2018年她獲任副總統，隨後更兼任財政部長與石油部長，在馬杜羅被捕前，她實際上已掌控國家所有的經濟與物資命脈。憲法學者羅曼諾（José Manuel Romano）分析，她是具備極強執行力的「高效執行長」，對包含國防部在內的政府機構都有巨大影響力。

鷹派女將作風 曾多次在聯合國槓上西方

與馬杜羅較為草根的形象不同，羅德里格斯以言辭犀利、思維縝密著稱。她在擔任外長期間，曾多次在聯合國等國際場合，針對人權議題與制裁問題與西方國家公開叫陣。

政策分析師歐納（Imdat Oner）指出，羅德里格斯並非溫和派，而是體系內最堅定且強硬的保皇黨。雖然美國總統川普5日聲稱其國務卿魯比歐（Marco Rubio）已與羅德里格斯通話，且對方表現得「非常有禮、願意合作」，但羅德里格斯隨後在國防會議上的公開發言卻顯得毫不留情，痛斥美軍的行動是「野蠻的綁架」。

對美策略存疑 務實操作或為生存緩兵計

外界正密切觀察羅德里格斯的路線。一方面，她身為查維茲派的捍衛者，公開宣稱「馬杜羅才是國家唯一的總統」；另一方面，身為經濟專才的她深知委國石油產業已瀕臨崩潰。分析人士認為，她目前的防禦姿態可能是為了鞏固內部軍方支持，同時為與美方的談判爭取籌碼。

羅德里格斯過去負責因應美國制裁，具備與國際石油業者周旋的經驗。這使她在川普政府眼中具備「談判對象」的可行性，儘管她口頭上反帝國主義，但其務實的結果導向風格，可能是因應未來政治變局的關鍵變數。

