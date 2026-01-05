為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    被視為2024委國總統勝選人 龔薩雷茲發布影片露臉

    2026/01/05 15:29 中央社
    被廣泛認為是委內瑞拉2024年總統大選的合法勝選人、目前流亡西班牙的龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）今天發布一段影片，自稱是委國「三軍統帥」，並呼籲釋放政治犯。

    諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）原本在2023年的反對派初選中以最高得票率勝出，成為反對派的總統候選人，但隨後遭委國法院禁止參選，於是龔薩雷茲在2024年4月代理出征。

    同年7月委國總統大選投票後，根據獨立出口民調及反對派支持者的統計顯示，龔薩雷茲以高出35個百分點得票率遙遙領先，但時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣稱自己當選。

    龔薩雷茲面對當局追捕，逃往西班牙；反對派陣營也受到嚴厲打壓。

    紐約時報（The New York Times）報導，如今馬杜洛遭美軍行動逮捕後，76歲的龔薩雷茲在一段近4分鐘的影片中首次公開露面，他表示：「委內瑞拉政權篡奪者已不在國內，他正面臨司法審判。」

    龔薩雷茲表示，馬杜洛被推翻是「重要的一步」，但仍遠遠不夠。

    他說，必須立即無條件釋放許多政治犯，他們原是平民或軍人，就因為「持不同意見、爭取自身權利，或履行憲法責任」而被羅織入獄。

    他指出，國家要恢復常態，這些人必須獲釋，且2024年7月大選結果必須獲得尊重。

    龔薩雷茲說：「身為委內瑞拉人民的總統，我明確呼籲委內瑞拉國軍及執法機關：你們的責任是執行並維護2024年7月大選結果的民意主權。」

    他表示：「作為三軍統帥，我提醒你們：你們所效忠的是憲法、人民和國家。」

    同一天，委內瑞拉官員表示，全國最高法院已指派馬杜洛的副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）為代理總統。

    羅德里格斯昨天在一場演說中強硬表示，馬杜洛才是「唯一」的委內瑞拉總統。

    美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，自己手下高階官員將「主導」委內瑞拉事務。

