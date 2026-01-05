為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美媒曝馬杜羅牢房食物長蛆、寒冬沒暖氣 有「人間地獄」之稱

    2026/01/05 14:14 即時新聞／綜合報導
    布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn）。（美聯社資料照）

    布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn）。（美聯社資料照）

    委內瑞拉總統馬杜羅3日被美軍活捉後，被送往惡名昭彰的布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn），該處長年因「食物生蛆、牢房骯髒、頻繁停電、暴力頻傳」等惡劣環境而有「人間地獄」之稱，嚴重到曾有法官拒絕將嫌犯送往此處羈押。

    綜合美媒報導，這座位於日落公園（Sunset Park）的拘留設施建於1990年代，目前關押約1300名囚犯，包括涉嫌黑幫分子和毒販，以及一些被控白領犯罪的人，例如墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）、被控性犯罪的饒舌歌手「吹牛老爹」（Sean “Diddy” Combs）等人。

    法律援助協會（Legal Aid Society）曾在去年6月指出，布魯克林的大都會拘留中心是一所「因危險環境而惡名昭彰的設施」，「多年來，MDC已成為嚴重疏失與虐待的代名詞。被關押者曾在冬季遭遇暖氣中斷、被提供滿是蛆蟲的食物、缺乏適當的醫療照護，包括錯誤的癌症診斷，以及因長期人手不足導致發生致命暴力事件。」

    這座拘留中心甚至曾因「不人道」環境，被紐約聯邦公設辯護人協會（Federal Defenders of New York）起訴。

    圖
    圖
