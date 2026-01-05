為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    「釋放我們總統」 馬杜洛支持者示威抗議美軍逮捕

    2026/01/05 14:26 中央社
    約2000名委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的支持者今天在委國首都卡拉卡斯示威，要求釋放遭美國部隊逮捕並帶往紐約監獄的馬杜洛夫婦。（法新社）

    約2000名委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的支持者今天在委國首都卡拉卡斯示威，要求釋放遭美國部隊逮捕並帶往紐約監獄的馬杜洛夫婦。（法新社）

    約2000名委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的支持者今天在委國首都卡拉卡斯示威，要求釋放遭美國部隊逮捕並帶往紐約監獄的馬杜洛夫婦。

    一群支持馬杜洛的準軍事組織成員和機車騎士陪同示威群眾，他們揮舞著紅、藍、黃三色的委內瑞拉國旗。

    一名穿著紅色法蘭絨襯衫的男子舉著標語牌，上面印有馬杜洛前任總統兼導師查維斯（Hugo Chavez）的肖像，上面寫著：「釋放我們的總統」。

    另一張標語寫著「委內瑞拉不是任何人的殖民地」，藉此諷刺美國總統川普3日的宣布。川普當時聲明，華府將在一個未說明期限的過渡期間「管理」委內瑞拉。

    馬杜洛面臨與涉嫌向美國走私古柯鹼有關的「毒品恐怖主義」指控，明天將在紐約出庭。

    56歲的伊特里亞戈（Nairda Itriago）憤怒地告訴法新社：「毒梟和恐怖分子是川普。」她指責美國部隊在逮捕馬杜洛期間發動空襲以癱瘓委內瑞拉防禦系統，並殺害了「無辜平民」。

    卡拉卡斯的示威者呼應外界猜測，認為馬杜洛遭到核心圈成員背叛，才讓美國特種部隊得以長驅直入，在該國最大的軍事基地將其逮捕。

    一名69歲的會計師說：「怎麼可能…防空系統沒起作用？」

    「馬杜洛是被叛徒推翻的，因為以他所擁有的安保規模，這種事根本不該發生。」

