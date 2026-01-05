砸1.02億買一條魚！「壽司三昧」木村清標下黑鮪王 創歷史新高

日本連鎖壽司店「壽司三昧」社長木村清，5日在東京展示他在豐洲市場新春首拍中，以破紀錄的5.1億日圓（約新台幣1.02億元）標得的243公斤黑鮪魚。這項天價成交金額打破了2019年的歷史紀錄，象徵日本餐飲市場強勁復甦。（法新社）

日本東京豐洲市場5日迎來歷史性的一天。素有「鮪魚王」之稱的壽司連鎖店「壽司三昧」創辦人木村清，在2026年新春首場拍賣中，以破紀錄的5億1030萬日圓（約新台幣1.02億元）標下243公斤的藍鰭鮪魚（黑鮪魚），徹底粉碎2019年創下的舊紀錄，象徵日本餐飲消費力強勁復甦。

據《法新社》報導，木村清此次得標的黑鮪魚，是在日本北海岸捕獲、重達243公斤的巨型個體。木村清在天亮前的拍賣會後向媒體表示：「我原以為能買得便宜一點，沒想到價格在不知不覺中飆升。」他對此天價表示震驚，但也強調希望藉由分享這條「吉祥黑鮪魚」，讓更多人在新的一年感受到活力。

請繼續往下閱讀...

此次成交價大幅超越了2019年創下的3億3360萬日圓紀錄。去年首拍得標價僅約2億700萬日圓。分析指出，新冠疫情期間因餐廳縮減規模，黑鮪魚首拍標金一度低迷，如今衝破5.1億日圓，宣告了高端餐飲市場已徹底擺脫疫情陰影。

黑鮪族群復甦 保育組織呼籲制定永續計畫

這場豪擲億元的商業競爭背後，也反映了生態保育的正面進展。皮尤慈善信託基金會（Pew Charitable Trusts）國際漁業專家格什曼（Dave Gershman）指出，太平洋藍鰭鮪魚的數量在歷經「近乎崩潰」後，目前正顯著改善。

格什曼表示，2017年的復甦計畫已見成效，若各國能在2026年採取進一步行動，黑鮪魚的前景將非常光明。他呼籲日本、美國、南韓及太平洋地區其他漁業管理國，應針對2026年後的長期永續管理達成共識，以確保族群健康，避免重蹈過去過度捕撈的覆轍。

東京魚市新地標 豐洲首拍成經濟指標

自2018年東京魚市從傳統的築地遷移至現代化的豐洲設施後，每年的新春首拍便成為全球關注的經濟指標。木村清作為首拍會常客，多次透過高標價達成行銷與提振社會士氣的效果。專家認為，1.02億元的標金已不再僅是魚肉的價格，更是日本2026年經濟信心的第一道強光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法