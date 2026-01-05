馬杜羅之後誰倒下？川普預告古巴將崩 還點名哥倫比亞

美國總統川普週日在空軍一號表示，古巴政權因失去委內瑞拉石油支援已「準備倒下」，並對針對哥倫比亞的軍事行動表示「聽起來不錯」。（路透）

美軍生擒委內瑞拉領袖馬杜羅，川普政府正展現重塑西半球秩序的強硬意志。美國總統川普4日晚間在「空軍一號」上表示，古巴共產政權因失去委國石油支柱，其用語形容目前已「準備倒下」；他更針對哥倫比亞政府的軍事行動提議表示「聽起來不錯」。上述發言均出自機上隨行採訪。

失去委國油源 川普稱古巴準備倒下

據《華爾街日報》等外媒報導，川普向記者指出，古巴正因美軍在委內瑞拉的行動面臨斷奶衝擊。他直言：「古巴看起來準備倒下了，我不確定他們還能撐多久。」川普認為，古巴過去幾乎所有收入都來自委內瑞拉石油，如今供應鏈徹底斷絕，已陷入零收入困境，無需美軍直接干預即可能自行崩潰。

請繼續往下閱讀...

稱哥國總統為病夫 川普不排除動武

除了預告古巴政局變動，川普更將矛頭對準哥倫比亞左翼總統裴卓（Gustavo Petro）。川普形容裴卓是個「喜歡製造古柯鹼並賣給美國的病夫」，並放話其任期「不會太久了」。當媒體詢問是否考慮針對哥國政府發動軍事行動時，川普回答：「對我來說聽起來不錯（Sounds good to me）。」

目前哥倫比亞政府及裴卓辦公室尚未對此立即回應。外界分析認為，川普正藉由委國行動的餘威，對區域內親中俄的左翼政權發動極限心理戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法