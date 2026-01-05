為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    馬杜羅之後誰倒下？川普預告古巴將崩 還點名哥倫比亞

    2026/01/05 11:35 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普週日在空軍一號表示，古巴政權因失去委內瑞拉石油支援已「準備倒下」，並對針對哥倫比亞的軍事行動表示「聽起來不錯」。（路透）

    美國總統川普週日在空軍一號表示，古巴政權因失去委內瑞拉石油支援已「準備倒下」，並對針對哥倫比亞的軍事行動表示「聽起來不錯」。（路透）

    美軍生擒委內瑞拉領袖馬杜羅，川普政府正展現重塑西半球秩序的強硬意志。美國總統川普4日晚間在「空軍一號」上表示，古巴共產政權因失去委國石油支柱，其用語形容目前已「準備倒下」；他更針對哥倫比亞政府的軍事行動提議表示「聽起來不錯」。上述發言均出自機上隨行採訪。

    失去委國油源 川普稱古巴準備倒下

    據《華爾街日報》等外媒報導，川普向記者指出，古巴正因美軍在委內瑞拉的行動面臨斷奶衝擊。他直言：「古巴看起來準備倒下了，我不確定他們還能撐多久。」川普認為，古巴過去幾乎所有收入都來自委內瑞拉石油，如今供應鏈徹底斷絕，已陷入零收入困境，無需美軍直接干預即可能自行崩潰。

    稱哥國總統為病夫 川普不排除動武

    除了預告古巴政局變動，川普更將矛頭對準哥倫比亞左翼總統裴卓（Gustavo Petro）。川普形容裴卓是個「喜歡製造古柯鹼並賣給美國的病夫」，並放話其任期「不會太久了」。當媒體詢問是否考慮針對哥國政府發動軍事行動時，川普回答：「對我來說聽起來不錯（Sounds good to me）。」

    目前哥倫比亞政府及裴卓辦公室尚未對此立即回應。外界分析認為，川普正藉由委國行動的餘威，對區域內親中俄的左翼政權發動極限心理戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播