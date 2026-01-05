劍指俄中船蹤！川普生擒馬杜羅後盯上格陵蘭 1原因揭密「唐羅主義」

在生擒馬杜羅後，川普再度以防範中俄勢力滲透為由，要求接管格陵蘭。（美聯社）

美軍在委內瑞拉的閃電行動已引發全球關注「誰是下一個？」據《美聯社》報導，總統川普4日在空軍一號重申，格陵蘭目前的戰略地位極其重要，主因在於該島周邊已遭俄羅斯與中國船隻「全面覆蓋」，而主權國丹麥卻無力因應。

因應俄中勢力滲透 川普鎖定格陵蘭

川普向隨行記者直言：「格陵蘭現在到處都是俄羅斯與中國的船隻，那裡太戰略了。」他批評丹麥的防衛能量已無法滿足美國的國安需求，甚至嘲諷丹麥在回應俄中威脅時，僅在北極武庫中「多加了一台狗拉雪橇」。川普指出，美國需要格陵蘭是出於國安考量，並重申他已指派路易斯安那州長蘭德瑞（Jeff Landry）擔任特使，協助推動該島併入美國。

雖然丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）回嗆領土「絕對不賣」，但白宮副幕僚長之妻凱蒂．米勒（Katie Miller）在社群平台發布一張覆蓋星條旗的格陵蘭地圖，並加註「很快（SOON）」，顯示川普政府對落實此目標具備高度緊迫感。

戲稱唐羅主義 欲確立美方絕對優勢

川普在其第二任期的國安戰略中提出恢復美國在西半球的「絕對優勢」。他多次引述19世紀拒絕歐洲殖民主義的「門羅主義」（Monroe Doctrine），甚至戲稱其強硬的外交手段為「唐羅主義」（Don-roe Doctrine）。

據《美聯社》報導指出，由於美軍是在未獲國會授權的情況下跨境抓捕馬杜羅，已引發法律專家對其適法性的質疑。雖然川普對格陵蘭與古巴的下一步動作仍不明確，但其要求排除俄中勢力、恢復美方絕對優勢的強勢表態，已引發從北極到加勒比海等鄰國的高度關注與不安。

