    川普聲稱「死了很多古巴人」 古巴政府證實32人死於美軍突襲

    2026/01/05 11:14 即時新聞／綜合報導
    古巴政府4日表示，美軍此次突襲委內瑞拉行動造成32名古巴公民死亡。圖為古巴士兵示意圖，與本事件無關。（路透）

    美軍3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，美軍部隊在突襲行動中無人死亡，僅有數人輕傷。美國總統川普3日透露，在此次行動中有很多古巴人死亡，古巴政府4日表示，美軍此次行動造成32名古巴公民死亡。

    綜合外媒報導，川普3日在記者會中曾提到，古巴相當依賴委內瑞拉，接受經濟支援並提供保護，但無法阻止美國這次行動，「很多古巴人死亡，他們負責保護馬杜羅，這並非明智之舉」。古巴政府4日證實，有32名古巴公民死於美軍的突襲行動，古巴政府將在5日及6日舉行哀悼活動，悼念罹難者。

    古巴政府聲明並沒有提到太多細節，但聲明中確認所有死者都是古巴武裝部隊和情報機構的成員。聲明表示：「我們的同胞忠於維護安全和國防的責任，他們英勇地履行職責，在經過激烈抵抗後死亡，或是與襲擊者的直接戰鬥中犧牲、設施遭到轟炸後犧牲。」

    古巴是委內瑞拉政府的親密盟友，多年來一直向委內瑞拉派遣軍隊和警察部隊協助其行動，自從馬杜羅上台以來，古巴政府也持續為其提供保全服務。目前還不清楚有多少古巴人在負責保護馬杜羅時遇難，也不清楚有多少人在其他地方喪生。

