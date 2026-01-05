為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    憂成馬杜羅！北韓射彈 金正恩：國際事件證明核嚇阻必要性

    2026/01/05 12:59 即時新聞／綜合報導
    北韓4日實施極音速飛彈發射訓練，領導人金正恩（中）親自視察發射過程。（法新社）

    北韓4日實施極音速飛彈發射訓練，領導人金正恩（中）親自視察發射過程。（法新社）

    北韓官媒5日報導，北韓軍方4日實施極音速飛彈發射訓練，自平壤市力浦區向東北方射彈，命中了設置在東海、逾1000公里外的目標。北韓國務委員會委員長金正恩親自視察發射過程。

    北韓4日上午朝東海上發射數枚彈道飛彈，是今年首次發射彈道飛彈，距離去年11月7日發射短程彈道飛彈約2個月。南韓青瓦台4日召開緊急國安會議，敦促北韓停止此類違反聯合國安理會決議的挑釁行為。

    韓聯社報導，金正恩對演習結果表示滿意，稱此次訓練完成重要的國防技術課題，飛彈部隊充分展現國家核武裝的準備狀態和可靠性。他強調，近期在推動核武力實用化、實戰化方面取得一系列重要成果，並指出必須持續更新軍事手段，尤其是攻擊性武器體系。

    金正恩還表示，當前的地緣政治危機以及多重國際事件，說明了提升核戰爭嚇阻能力的必要性。儘管北韓官媒未具體說明金正恩所言「國際事件」為何，但外界普遍認為，可能與美國對委內瑞拉實施空襲、逮捕委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦有關。

    報導稱，本次發射訓練目的是評估極音速武器體系的準備狀態，驗證和確認其任務執行能力，提升飛彈兵的實戰操作水準，並對戰爭遏制力的持續性、有效性和機動性進行綜合評估。

    報導並未披露飛彈的具體型號與技術細節。但分析綜合射程和飛行軌跡等，試射可能是在「北韓版伊斯坎德爾」（Iskander）KN-23系列飛彈上搭載極音速滑翔載具（HGV）形狀彈頭的極音速飛彈「火星-11戊」。

    北韓4日實施極音速飛彈發射訓練，領導人金正恩（黑大衣）視察發射過程。（法新社）

    北韓4日實施極音速飛彈發射訓練，領導人金正恩（黑大衣）視察發射過程。（法新社）

