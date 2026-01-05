為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美放話接管委內瑞拉 巴西、西班牙和哥倫比亞等6國拒外力掌控

    2026/01/05 11:45 中央社
    針對美國總統川普表示華府將「接管」委內瑞拉並開採其石油，5個拉美國家與西班牙今天共同發聲，警告外部勢力切勿企圖「掌控」委國。已解散的游擊組織哥倫比亞革命軍（FARC）異議成員也誓言反抗川普。該組織曾與全國解放軍爭奪委內瑞拉邊境產毒地區的控制權。（法新社資料照）

    針對美國總統川普表示華府將「接管」委內瑞拉並開採其石油，5個拉美國家與西班牙今天共同發聲，警告外部勢力切勿企圖「掌控」委國。已解散的游擊組織哥倫比亞革命軍（FARC）異議成員也誓言反抗川普。該組織曾與全國解放軍爭奪委內瑞拉邊境產毒地區的控制權。（法新社資料照）

    針對美國總統川普表示華府將「接管」委內瑞拉並開採其石油，5個拉美國家與西班牙今天共同發聲，警告外部勢力切勿企圖「掌控」委國。

    法新社報導，巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥、烏拉圭和西班牙在聯合聲明中表達「拒絕」美軍推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並對任何「企圖控制政府、行政或外國勢力侵占天然或戰略資源的行為」表示關切。

    在委內瑞拉邊境活動的哥倫比亞左翼游擊隊今天誓言，在美國推翻委國領導人馬杜洛後，他們將抵抗華府的「帝國主義計畫」。

    掌控哥倫比亞與委內瑞拉邊境古柯鹼走私路線的強大組織全國解放軍（ELN）呼籲「所有愛國者」，「對抗針對委內瑞拉及南方世界（Global South）人民的帝國主義計畫」。

    安全專家表示，全國解放軍在委內瑞拉境內也設有後方基地，而這些基地過去受到馬杜洛的默許。

    已解散的游擊組織哥倫比亞革命軍（FARC）異議成員也誓言反抗川普。該組織曾與全國解放軍爭奪委內瑞拉邊境產毒地區的控制權。

    他們在社群平台X上寫道，已準備好為「對抗美國帝國流盡最後一滴血」。

    美軍昨天襲擊委內瑞拉、抓捕馬杜洛並將他押往紐約面臨毒品與武器指控。此舉引發哥倫比亞的擔憂，害怕自己未來也可能成為美國軍事打擊的目標。

    川普也在記者會警告哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）「最好小心點」，兩人近幾個月屢次針鋒相對。

    川普說道：「他正在製造古柯鹼，並把這些東西送進美國，所以他最好小心點。」

    裴卓痛批美國對委內瑞拉的攻擊是對拉丁美洲「主權的侵犯」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播