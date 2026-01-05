為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普稱美在委內瑞拉當家 揍哥倫比亞「聽來不錯」

    2026/01/05 10:47 中央社
    美國昨天在軍事行動中抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，總統川普今天稱美國在委內瑞拉「當家作主」。他還說,對哥倫比亞政府採取軍事行動對他來說「聽起來不錯」。（美聯社）

    美國昨天在軍事行動中抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，總統川普今天稱美國在委內瑞拉「當家作主」。他還說，對哥倫比亞政府採取軍事行動對他來說「聽起來不錯」。（美聯社）

    美國昨天在軍事行動中抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，總統川普今天稱美國在委內瑞拉「當家作主」。他還說，對哥倫比亞政府採取軍事行動對他來說「聽起來不錯」。

    法新社報導，記者在空軍一號上問及他是否已與委國臨時領導人羅德里格斯（Delcy Rodriguez）通話時，川普告訴記者：「我們正在和剛宣誓就職的人打交道。別問我誰在當家，因為我會給你一個答案，而那將會有很大爭議。」

    當被追問這句話是什麼意思時，川普說：「意思就是，我們正在當家作主（we're in charge）。」

    據路透社報導，川普還告訴記者：「哥倫比亞也病得很重，由一個病態的男人統治，他喜歡製造古柯鹼並賣到美國，他這種日子不會太久了。」這番話顯然是指哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）。

    當被直接問及美國是否會對哥國採取軍事行動時，川普回答：「這對我來說聽起來不錯。」

    這些言論發表前，美國才剛在一場大膽的突襲行動中抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並將他押至紐約面臨毒品販運相關指控。

