為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普改口不信俄國！ 美情報打臉普廷官邸遇襲說 1原因曝俄阻撓停戰

    2026/01/05 10:18 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普4日於「空軍一號」專機上表示，根據美方國安情報，烏克蘭並未如俄方所言派遣無人機攻擊普廷官邸。（路透）

    美國總統川普4日於「空軍一號」專機上表示，根據美方國安情報，烏克蘭並未如俄方所言派遣無人機攻擊普廷官邸。（路透）

    據《美聯社》報導，美國總統川普4日在返抵華盛頓的「空軍一號」專機上表示，美國國安官員已判定烏克蘭上週並未如克里姆林宮所言，派遣無人機攻擊俄國總統普廷的官邸。此番言論正式對俄方的說法提出質疑。

    俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）上週指稱，烏克蘭發動無人機攻勢鎖定普廷位於諾夫哥羅德（Novgorod）地區的官邸，並批評基輔在停戰談判的密集時刻發動襲擊。然而，川普向記者明確表示：「我不相信那次襲擊真的發生過。」這項表態與他最初對俄方指控表示「非常憤怒」的反應大相徑庭。

    據報導指出，俄方的指控發生在烏克蘭總統澤倫斯基赴海湖莊園（Mar-a-Lago）與川普討論「20點和平計畫」的隔天。歐洲官員先前即主張，俄國的說法是為了破壞川普口中「比以往任何時刻都更接近」的和平協議。

    川普一直試圖實現在一日內結束俄烏戰爭的承諾，但過程中展現出對普廷與澤倫斯基雙方的焦躁情緒。報導提到，川普上週三曾轉發《紐約郵報》社論，內容批評普廷在談判契機出現時選擇了謊言與仇恨，顯示川普政府對克宮說法的信任度正在降低。

    儘管美烏雙方上週宣稱和平計畫有進展，但普廷的立場依然強硬。美方分析指出，普廷重申在達成所有俄方目標前無意結束戰爭，包括取得整個頓巴斯（Donbas）工業區的控制權，以及對烏克蘭戰後軍力規模與武器類型施加嚴格限制。

    報導總結認為，川普此次採納國安官員情報並駁斥俄方指控，反映出美方在推動和平協議時，正試圖排除克宮釋出的干擾訊息，而雙方針對2026年停戰條件的博弈目前仍存在巨大分歧。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播